以巴逾百年衝突 英美插手澆油？ 國際版 2023/10/14 分享： 分享： 以巴衝突纏繞中東地區長達百年以上，多年維持緊張關係，近日再次爆發的戰事，反映以巴和平恐怕仍有漫漫長路。 巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）近日突襲以色列，後者大舉反擊，並宣布進入戰爭狀態。長年困擾 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 吳漢培 欄名 : 國金好書 最新專欄文章 更多 巴勒斯坦人角度分析以巴關係 淪政治鬥爭背景 2023/10/13 巴勒斯坦人角度分析以巴關係 淪政治鬥爭背景 「薯條哥」跌落神壇 賭徒心態惹禍？ 2023/10/07 「薯條哥」跌落神壇 賭徒心態惹禍？ 《沽注一擲》原作者出新書 揭「薯條哥」興衰與幕後秘辛 2023/10/06 《沽注一擲》原作者出新書 揭「薯條哥」興衰與幕後秘辛 美大選前哨戰 「鐵鏽帶」轉撑共和黨？ 2023/09/30 美大選前哨戰 「鐵鏽帶」轉撑共和黨？ 美「鐵鏽帶」恐由藍轉紅 或助特朗普重返白宮 2023/09/29 美「鐵鏽帶」恐由藍轉紅 或助特朗普重返白宮 美國 英國 戰爭 以色列 巴勒斯坦 以巴關係