以巴逾百年衝突 英美插手澆油？

以巴衝突纏繞中東地區長達百年以上，多年維持緊張關係，近日再次爆發的戰事，反映以巴和平恐怕仍有漫漫長路。

巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）近日突襲以色列，後者大舉反擊，並宣布進入戰爭狀態。長年困擾

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