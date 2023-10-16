怎樣看待區議會選舉「最後1公里」

新一屆區議會選舉提名期將從明天（17日）開始至本月30日。此次直選議席減至88席，從目前情況來看，本港社會各界對區議會選舉的關注度還不夠高。有人認為直選議席大幅度減少無足輕重，誰當議員都無礙大局，沒必要太關注；有人認為參選人須獲得3名「三會」成員推薦，此規則足以將亂港派擋在門外，愛國愛港人士入閘沒有懸念，用不着擔心，也沒必要太關注。

香港社會對區議會選舉關注度的減弱，說明區議會回歸基本法規定的功能，不會成為政治爭鬥的平台，這是好事。但換個角度看，市民對區議會選舉過分冷淡，似乎隨便甚麼人都可以當選區議會議員，則是對香港基層治理和民生福祉不關心的表現，未必是好事。

那麼，怎樣看待新一屆區議會選舉的「最後1公里」呢？筆者認為可以從以下3個角度來觀察。

區議會改革 旨在做強基層治理

國家主席習近平在香港回歸祖國25周年暨第六屆特區政府就職典禮的重要講話中，對香港提出「四點希望」。希望之一就是「着力提高治理水平」。他指出「完善治理體系、提高治理能力、增強治理效能，是把香港特別行政區建設好、發展好的迫切需要。」

習主席講的「完善治理體系」，就是要對香港的整個治理體系進行檢視，及時發現問題，並進行完善。既要完善「高層治理」，也要完善「基層治理」；或者說，既要完善政權組織，也要完善非政權組織。新選制實施後進行的選委會選舉、立法會選舉、行政長官選舉，對香港治理體系中的高層進行了完善，把「愛國者治港」的原則落實到了政權組織。區議會屬於香港治理體系中的基層平台，按照基本法的規定屬於非政權組織，也需要完善，把「愛國者治港」落到實處。

「基礎不牢，地動山搖」。區議會在基層治理中發揮核心作用，讓區議會回歸基本法規定的「服務」和「諮詢」職能非常重要。惟有如此，區議會才會成為特區政府的幫手，而不是對手；成為服務基層市民的貼心人，而不是挑撥離間的搞事者。

區議會的職能要回歸「服務」和「諮詢」，區議員的角色自然而然要回歸「服務員」和「信息員」。這就要求區議員具備3個明顯素質：一是善於與政府部門官員溝通、二是善於與「三會」成員合作、三是善於發現和解決市民的矛盾和困難。這3個方面的素質，需要3個不同群體來評價，而不能僅由市民這一個群體來評價。因此，區議會議員採用「委任+間選+直選」的方式，選人途徑由一個變為3個，拓寬了選人的視野，更有利於選賢任能。

因此，區議會直選議員席位減少與民主毫無關係，而是與提高治理水平密切相關。我們不能總是從「民主」的視角看問題，而應從「治理」的視角看問題。這項改革有利於提升治理效能、實現良政善治，為香港由治及興提供正能量，就應該受到廣泛支持。

區選關乎民生福祉 勿空喊口號

在一部分市民看來，區議會直選議員大幅度減少了，似乎行使民主權利的機會減少了，選舉就變得與自己關係不大了，沒必要關心。持這種看法的人是「一葉障目」，讓「民主」這一片「葉子」擋住了視綫。按照基本法的規定，區議會是非政權組織，是政府服務功能向基層的延伸。區議會議員最重要的工作就是與民政專員配合，辦好民生實事。選舉甚麼人當區議員，直接關係民生福祉。

時下香港的民生難題不少，解決每一個難題都不輕鬆。特區政府也不是萬能，需要包括區議員在內的地區工作者一起來想辦法推動。

比如政府推出公屋建設計劃，選址卻屢遭阻撓，一些社區居民反對公屋建在自己社區旁邊，反對的理由五花八門。若區議會議員有大局觀，則可做好政府和居民之間的溝通協調工作，促使各方形成共識，推動公屋建設，造福基層市民。

又比如，香港開發的區域較小，許多社區只有居住空間，沒有綠化空間，這樣的人居環境不僅與被譽為「花園城市」的新加坡有天淵之別，與深圳、廣州、中山也有很大差距。如何利用有限的空間做好綠化？社區人士首先要有想法，與政府工作人員一起找辦法，攜手改善人居環境。

解決諸如此類的民生問題，需要的是腳踏實地的實幹家，而不是空喊口號的「政治家」。因此，選甚麼人當區議員，其實關係到社區居民的生活品質，也關係到全港市民的生活質量。

從某種意義上講，區議會議員是幹出來的，不是競選出來的。過往也有一些崇尚實幹的區議會議員，有的不善言辭，有的不屑於作秀，有的不懂得投機取巧，但他們年復一年的埋頭為社區居民做了許多好事。在「修例風波」期間，市區交通受阻時，他們想方設法幫助大家出行；在第5波疫情來襲、居民缺醫少藥時，他們日夜奔波，聯繫救助物資；在「9.7」暴雨來襲時，他們奔波在救援一綫，急人之難。這樣的人正是理想的區議員人選，市民應該多發現、多推薦身邊這樣的人，鼓勵支持他們提名參選。

愛國愛港是底綫 責任心才幹關鍵

市民們看到，最近一段時間，民青局局長麥美娟深入社區，聽民聲、悟民情，在與市民的交流中反覆解釋區議員的職責，讓市民準確認識區議員的角色定位，呼籲市民及時發現和支持熱心社區事務的人，為自己的幸福生活投下一票，這正是全身心為市民福祉負責任的體現。

也有一些愛國愛港陣營成員看來，區議會選舉的規則改革後，直選的88席全部由愛國愛港人士擔任是完全有把握的。只要是愛國愛港人士當選，至於是張三、還是李四，就不重要了，何必過分關心和投入呢？

這個邏輯看似有幾分道理，實則是不負責任的一種表現。「愛國愛港」是底綫，守住底綫是最基本的要求，如同考試僅達到了及格綫。香港的基層治理水平要提升，僅達到及格綫是不行的，還必須達到優等綫。因此，區議員在符合基本要求的同時，還要有責任心、有才幹。

所謂「有責任心」，首先要熱愛社區工作。社區工作比較繁雜，在有些人看來都是雞毛蒜皮的小事，幹得再好，也沒有成就感。如果是這樣的心態，對社區工作沒有激情，也就談不上責任心。其次要願意奉獻。社區工作不顯山露水，沒有甚麼「曝光度」，口碑僅在鄰里街坊中，在有些人看來，如此「默默無為」，付出再多也沒有多少回報，不符合自己的價值取向，這樣的人也不會有責任心。

所謂「有才幹」，首先是調查研究的才幹。各個社區的情況不同，僅靠民青局官員及各區民政專員，要把每個社區的情況摸清楚，是不大可能的。區議員應是調查研究的高手，善於收集民意。其次是溝通協調的才幹。要讓政府官員聽懂並接納市民的訴求，要讓政府的惠民舉措落地見效，區議員「穿針引綫」的作用非常重要，區議員應該成為官員和市民都喜歡的角色。

國安法實施後，反中亂港勢力銷聲匿迹，愛國愛港陣營空前壯大。時下愛國愛港人士眾多，但並非每個人都適合擔任區議員，一定要把那些既符合「愛國者治港」標準、又有責任心、有才幹的人選出來擔任區議員，這樣才能真正改善基層治理。

十三屆全國政協副主席、中央港澳工作領導小組常務副組長、中央港澳辦主任夏寶龍高度關注香港的基層治理。他今年4月在香港考察調研時，反覆強調要打通香港治理的「最後1公里」。

「最後1公里」能否打通？新一屆區議會選舉是關鍵。期待香港市民、特別是愛國愛港人士高度關注這次選舉，支持那些可為基層治理貢獻正能量的人士進入區議會，為香港的良政善治加一把力。

▲ 作者認為區議會直選議員席位減少與民主毫無關係，而是與提高治理水平密切相關。（資料圖片）