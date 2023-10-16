4層面支援中小企 助加快復甦

新一份施政報告將於10月25日公布，筆者早前分別聯同經民聯和紡織及製衣業界，向特區政府遞交施政報告建議書。筆者和業界也期望，施政報告推出一系列優化措施，協助中小企在環球經濟不明朗的氛圍下，加快疫後復甦、復常的步伐，助力中小企開拓更多國內外商機，以及探索為業務升級轉型的可能性。

中小企在香港實體經濟擔當不可或缺的角色，筆者過往持續關注中小企的營運情況，並積極向政府爭取優化支援中小企的措施，為中小企營造更優質的經營環境。過往數月，我在不同場合都與不少中小企負責人、商會及行業協會等持份者會面交流，聆聽他們的心聲，深入了解他們在營運上遇到的困難和挑戰。

簡化資助計劃申請 助拓內銷

受環球經濟疲弱，香港本地生產總值增長亦放緩，本地中小企的經營情況面臨的挑戰和困難殊不簡單。因此，筆者期望，施政報告從以下4大層面和領域着墨，支援中小企發展和復甦復常，為香港締造更優質營商環境。

第一，在國內國際雙循環的新發展格局下，擁有14億人口的內銷市場，為紡織及製衣界等本港工商界，帶來龐大的發展機遇和商機。同時，今年是國家提出共建「一帶一路」倡議的十周年，沿綫國家絕對是商機無限。筆者建議，政府從以下幾方面多管齊下，支援中小企開拓內銷市場及新興市場的商機。

其中，筆者一直向政府爭取簡化「BUD專項基金」的申請流程和採購規定，最終預算案宣布推出「申請易（Easy BUD）」，承諾在30個工作天內處理10萬元以下的基金申請項目，處理時間大減一半。筆者認為，政府可參考「申請易」，以類似模式延伸其他政府資助計劃，以突破性思維加快申請各項政府資助計劃的程序。筆者亦建議政府持續優化「BUD專項基金」，例如研究簡化10萬元以上申請的處理流程，以更有效率地幫助企業開拓內銷及海外市場的業務。

此外，筆者期望，政府繼續優化出口信用保險措施，包括密切監察和留意「中國內銷風險分擔安排」的申請情況，適時作出檢討和優化，並與信保局檢討以更進取策略，開發更多合作夥伴，針對內銷市場、東盟及新興市場推出更全面的出口信用措施，為中小企擊破開拓內銷及海外業務的痛點。

優化推廣基金 擴營銷通路

筆者與經民聯亦向政府提出，建議優化「中小企業市場推廣基金」，包括提升每間企業資助額的上限至120萬元，單一項目資助上限金額增至20萬元。筆者相信，此舉能夠進一步鼓勵和推動中小企利用電商平台及直播帶貨等方式，開拓新的營銷通路，更有效地開拓龐大內銷市場。

第二，除了透過優化資助計劃及信保措施協助港企打入內銷市場，筆者期望政府在施政報告就加快推展「灣區標準」着墨。筆者認為，政府應更積極參與「灣區標準」的制定工作，並將適用範圍擴展至更多食品、紡織品等商品。

此外，政府亦應加強與內地當局商討，爭取簡化貨物進出口流程，提升產品在灣區的流通性，並向國家爭取，讓備受國際認可的香港檢測認證機構，參與更多「灣區標準」檢測認證工作，從多面向地善用「灣區標準」，協助港企打入內銷市場。

第三；筆者期望，政府推出具針對性的短期支援措施，紓緩中小企面對的財務壓力。

適切財政支援 解燃眉之急

其中，「預先批核還息不還本」安排於7月底到期，部分企業的42個月「還息期」將會結束，即將需要還本，為企業帶來沉重壓力。因此，筆者建議政府在有序退場的同時，需研究是否需要推出其他支援措施，包括與銀行機構商討延長還本期的可能性，甚至提供其他適切的財政支援，解決中小企的燃眉之急。

最後，生產力局擔任政府多項支援中小企資助計劃的執行機構，轄下的中小企資援組（SME ReachOut）一直積極協助中小企申請相關資助，例如「一對一」免費諮詢服務及舉辦活動，為中小企配對合適的政府資助計劃方案，備受業界歡迎。

筆者期望，政府能加強推廣和支援中小企資援組，讓更多中小企知悉有關支援服務，更到位、聚焦地善用政府支援中小企的政策和資源。

總言之，中小企業是香港經濟的重要支柱和基石，佔香港企業總數九成八。因此，筆者期盼，特區政府能夠積極回應業界建議，加大力度協助中小企復甦復常，未來繼續騰飛發展，團結一致為香港增強發展動能，一同繪出亮麗前景。

▲ 筆者建議政府持續優化「BUD專項基金」，如簡化10萬元以上申請的處理流程，以更有效率地幫助中小企開拓內銷及海外市場業務。（資料圖片）