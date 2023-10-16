以巴小地大戰 中美印度皆極關注

中東「遠、亂、煩」，為何要關注？其實很簡單，中東位處亞歐非交界，是天下的中心，中東的事能影響世界。

以色列與巴勒斯坦加沙地帶爆發大戰，那裏地方雖小，但戰事除可能捲入周邊國家之餘，還牽動中美以及新崛起印度的亞歐大陸縱橫捭闔。

以色列與掌管加沙的哈馬斯組織近年多次打起來，今次與別不同，皆因按以方標準，他們死傷出奇慘重。

明知得不償失 哈馬斯為何發難？

哈馬斯9月7日奇襲以色列實控區，除發射火箭炮，更罕有派部隊乘汽車、快艇、動力傘，陸海空翻越以方所建隔離牆，立體進攻。以方似乎出現重大情報與戰略失誤，不只事前未察覺異樣，更從未想過會受這種攻擊。

哈馬斯則看來參考了俄烏戰場戰術，用無人機壓制和摧毀以軍前綫人員裝備，獲得從前不可能擁有的戰術優勢。部隊繼而大量殺傷平民、捉拿人質，以方死亡軍民過千。相比下，過去死傷數以千計的只會是巴人，以方僅有零星以至個位數死亡。

但這無改以巴實力懸殊的事實。以軍回過神來即很快收復失地，然後一如既往十倍奉還，無差別狂轟加沙，還勢要大舉地面進攻。巴人最終死傷必定遠比以方慘重，平民慘狀更不會獲西方媒體積極向世界傳播。

那麼哈馬斯明知得不償失，為何還要出手？奇襲顯然經過精心準備，並非只為報復以色列長年壓迫一時之快。

哈馬斯不惜代價也要打出這張憋了很久的牌，因為巴勒斯坦有被賣掉的危險！

美避巴勒斯坦 推阿以正常化撞板

美國戰略重心移離中東，但仍希望維持影響力，並為以色列營造有利環境，近年大力推動阿拉伯國家與猶太國關係正常化，並有一些成效。阿聯酋、巴林、摩洛哥2020年與以建交（此前僅埃及、約旦承認以色列），而美國最希望的，還是阿拉伯世界龍頭沙特阿拉伯與以色列簽字。

沙特雖然心大心細，但確在朝這方向探索。沙特既想獲取美以實利，又想保持龍頭道德高地（支持巴勒斯坦），意味需要一個下台階。美方近月吹風暗示，沙以快要建交，以方會就巴勒斯坦立國問題做些象徵式表態。假如是真的，巴勒斯坦恐成犧牲品。

這條關係鏈從另一角度也能看出蛛絲馬迹。眾所周知，哈馬斯及其盟友黎巴嫩真主黨都受伊朗支持。美國推動阿拉伯國家同以色列建交，其實大有統合中東反對伊朗勢力之意。伊朗今年雖在中國斡旋下與沙特和解，但面對沙特轉頭可能親近以色列，難免坐立不安。只是美國不想捲入另一場中東戰爭，稱未有證據說明伊朗參與襲擊。

當然，哈馬斯今次不但陸海空協同進攻，還糊弄了以色列及美英情報系統，這世界級戰略瞞騙是否單憑伊朗支持就能成功？這難有確切答案。不可否認的是，伊朗近年與俄羅斯密切合作，而以軍現在急需美國供應彈藥夷平加沙，極度不利本來就很絕望的烏克蘭！

不管如何，沙以建交勢要無限期押後。和以色列有邦交的阿拉伯國家，頂多亦只對哈馬斯和以方各打五十大板，沙特想繼續當龍頭就必須識做。終於，沙特王儲上周於伊朗總統通話，強調支持巴勒斯坦事業不動搖，致力尋求確保巴人合法權利。

如此，美國嘗試繞過巴勒斯坦問題，推動阿以正常化的中東戰略，宣告撞板！

但大亂後可有大治，美國仍有一條出路：50年前，1973年的贖罪日戰爭（第四次中東戰爭），埃及在戰場雖處下風，但保持了不敗，打破以軍不可戰勝神話，埃以都明白再打無着數，遂在美國調停下和解，以色列歸還埃及西奈半島，埃及冷戰轉會投向美國，改寫美蘇逐鹿中東全局。

只是今天美以巴，可有當年美以埃的政治智慧和手腕？巴勒斯坦這邊就分成兩半，加沙哈馬斯、約旦河西岸巴自治政府（法塔赫）互不隸屬，哈馬斯勇武但不夠以軍打，法塔赫溫和卻保護不了自己人。以色列那邊，現在更由最為極端強硬的一群掌權，狠不得殖民整個西岸，並在地圖上抹走加沙。

京耐心團結多數 助中東撥亂反正

美國外交受到猶太游說集團、軍工利益集團捆綁，加上對巴勒斯坦尤其是哈馬斯一方缺乏影響力，幾無可能真心誠意推動以巴各自建國、互不侵犯的「兩國方案」。美國抽身中東又解不開以巴這死結，即難重振在區內威望。

反觀中國雖是中東「新來者」，但由始至終堅持兩國方案才是根本出路。中國同時提倡新安全觀，認為一方若以犧牲另一方安全的方式來尋求自身安全，自己最終亦只會不安全。

哪怕以巴接受兩國方案的現實條件遠不成熟，新安全觀已在中東發芽，沙特、伊朗在北京握手言和就是絕佳例證。中國正在穩步團結伊斯蘭遜尼派與什葉派、阿拉伯與波斯民族，集合中東大多數力量，靜候着力攻破以巴問題這中東問題核心的合適時機，並須思考如何確保兩國可獲落實不走樣。

從歷史長河看，中東危險混亂只是過去百年的反常，中東史上大部分時間反而是世界文明高地。中國如在21世紀助中東撥亂反正，做到西方做不到的事，會是中美全球博弈的殺着。

印一殼眼淚 「新香料路」爆地雷

這裏還不得不提一殼眼淚的印度。印度上個月才與美國宣布，打造經中東到歐洲的「新香料路」，並有意以此制衡「一帶一路」。如今事實說明，這條路靠美國走不通。

更甚者，印度官方和民間長期偏向以色列，印媒報道風格也緊隨西方媒體。印度想要以色列的先進軍事、農業等科技，而以色列與唯一擁核伊斯蘭國家、印度宿敵巴基斯坦並無邦交（巴基斯坦堅定支持巴勒斯坦；外界亦一直猜測，若以色列對阿拉伯國家或伊朗動用核武，巴基斯坦會代表伊斯蘭世界核反擊）。印度會否有朝一日驚覺自己押錯注？

▲ 以色列與巴勒斯坦加沙地帶爆發大戰，那裏地方雖小，但戰事除可能捲入周邊國家之餘，還牽動中美以及新崛起印度的亞歐大陸縱橫捭闔。（路透社資料圖片）