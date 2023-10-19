內地微電子企業杰平方落戶香港科學園 產業發展重要里程碑

▲ 創新科技及工業局局長孫東（後中）、引進重點企業辦公室主任容偉雄（後左一）、創新科技及工業局副局長張曼莉（後右一）、香港科技園公司主席查毅超（後左二）、杰平方半導體（上海）有限公司董事長俎永熙（後右二）見證下，香港科技園公司行政總裁黃克強（前左）與杰平方半導體(上海)有限公司聯合總經理朱東園（前右）共同簽署合作備忘錄。

香港科技園公司(科技園公司)與內地微電子企業杰平方半導體（上海）有限公司（杰平方）近日簽署合作備忘錄，杰平方計劃在科學園設立研發中心，並投資開設香港首間碳化硅（SiC）8寸先進垂直整合（即設計及生產一條龍）晶片廠，自主研發及生產第三代半導體芯片。杰平方半導體預計總投資額約港幣69億元，按規劃通線、擴產，於2028年達到年產量24萬片碳化硅晶圓，帶動年產值超過港幣110億元，並創造超過700個就業職位。



科技園為上下游企業及產業鏈創造機遇



科技園公司一直致力推動香港的「新型工業化」進程，打造世界領先的微電子生態圈。現時，科技園已建設完善的微電子硬件設施，包括傳感器封裝集成實驗室（Sensor Lab）、異構系統整合實驗室（HI Lab）及硬件實驗室（Hardware Lab），這些設施能支援芯片相關的設備和系統以至產品的設計、原型製作及試點生產的完整流程。位於元朗創新園的微電子中心預計於2024年啓用，將配合科技園公司多項基礎建設，加速微電子研發及中試，為上下游企業及產業鏈創造機遇。



科技園公司的微電子生態圈發展蓬勃，目前，共有超過200間從事微電子產業相關的公司，杰平方半導體落戶香港，將產生更大的協同效應及知識交流。現時本港有五所大學的排名位列全球首100名，當中更有逾100名大學研究人員從事微電子領域研究，能為行業提供相關的專業人才，推動第三代半導體的研發。香港特區政府在今年的財政預算案更宣布打算設立一所微電子研發院，強化與大學、研發中心和業界的合作，加快「從一到N」的科研成果轉化，促進產業發展。



微電子產業發展重要里程碑



香港作為全球最大的半導體進出口市場之一，更位處大灣區核心，擁有具大的發展潛力，成為全球半導體供應鏈的關鍵樞紐。科技園公司主席查毅超認為，今次杰平方計劃落戶科學園，是微電子產業發展的重要里程碑，以進一步推動本港微電子研發實力：「杰平方半導體計劃落戶，有助推動香港生產自主研發的第三代半導體芯片，將先進的電動車芯片設計、製造流程和半導體產品開發的核心技術與專業知識帶入香港。」

▲ 科技園公司主席查毅超認為，今次杰平方落戶科學園計劃，推動香港生產自主研發的第三代半導體芯片，將先進的電動車芯片設計、製造流程和半導體產品開發的核心技術與專業知識帶入香港。

借助內地市場 半導體實力能領先世界



今次引進了第一家做第三代半導體的企業在香港設廠，是香港政府推動「新型工業化」進展過程中一個重要舉措，切合未來的產業發展趨勢。創新科技及工業局局長孫東表示: 「第三代半導體特別是車規級的半導體，都有巨大的市場潛力。香港第三代半導體的實力，跟世界歐美的差距大概一、兩年左右。如果我們下一步借著內地市場龐大的機會，我們有可能在未來五到十年躋身世界領先行列。」孫東又說，特首在去年施政報告明確指出，希望在未來五年內引進不少於100家重點企業，其中有至少20家是龍頭企業，當中除了生命健康、人工智能等，還會進一步引進先進製造企業，包括半導體芯片產業等。



項目進一步推動香港多元經濟發展



杰平方董事長俎永熙表示，項目總投資額約港幣69億元，計劃於2028年可年產達24萬片碳化硅晶圓，帶動年產值逾110億港元，並創造超過700個本地及國際人士的就業職位。

▲ 杰平方董事長俎永熙表示，希望合作能帶動香港地區半導體產業的長期發展。

第三代半導體的主要材料則為碳化硅（SiC）與氮化鎵（GaN），主要應用於電動車、再生能源及通訊。而杰平方企業聚焦車載晶片研發，滿足國產自主車載晶片的強大需求，同時面向電能轉換、通信等領域，提供高性能碳化硅（SiC）晶片、車載信號鏈、車載模擬晶片等前沿產品，並優化如充電站、智慧電網和能源儲存基礎設施的發展。俎永熙希望，今次的項目可進一步推動香港多元經濟發展：「助力早日完成新能源車供應鏈國產化，帶動香港地區半導體產業的長期發展。」

俎永熙補充，香港擁有積累已久的國際化優勢，包括法律制度、知識產權保護等，亦了解到香港五所大學培育不少微電子研究人員，能為行業提供相關的專業人才，推動第三代半導體的研發。現在企業亦積極引進各地投資，更完善技術及產能。



群聚效應完善創科生態圈



科技園公司與杰平方的合作，由創新科技及工業局和引進重點企業辦公室共同推動，短短兩個月內便促成，香港科技園公司首席企業發展總監姚慶良認為，這個項目能促進完善香港創科生態圈及推動「新型工業化」：「這是『創科由研發到落地』的重要例子，並通過香港科學園的基建和配套、龐大的合作夥伴網絡，建立『群聚效應』，吸引相關企業進駐，令半導體生態圈更蓬勃發展。」

▲ 科技園公司首席企業發展總監姚慶良認為，杰平方落戶科學園計劃，能建立「群聚效應」，促進完善香港創科生態圈及推動「新型工業化。」

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