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嘉許ESG領導者推動最佳實踐 攜手邁向碳中和目標

特約 13:00 2023/10/16

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今届頒獎典禮暨晚宴上周四在香港君悅酒店舉行，頒發了「ESG最佳表現大獎」、「最佳ESG報告大獎」、「ESG年度大獎」、「ESG突出表現大獎 — H股公司」及「主題大獎」等獎項。

環境、社會及管治（ESG）近年廣受企業和投資者重視，為鼓勵和表揚在ESG方面有優秀表現的上市公司，全球第五大會計及諮詢網絡BDO在香港的事務所──立信德豪自2018年開始舉辦「BDO環境、社會及管治大獎」，適逢5周年里程碑，頒獎典禮暨晚宴已於2023年10月12日（上周四）假香港君悅酒店圓滿舉行，頒發了「ESG最佳表現大獎」、「最佳ESG報告大獎」、「ESG年度大獎」、「主題大獎」，以及新增的「ESG突出表現大獎 — H股公司」等獎項。

「BDO環境、社會及管治大獎」為表揚於環境、社會及管治（ESG）範疇上表現突出並有積極影響的香港上市公司而設，在2018年開始舉辦，是香港首個鼓勵企業更加關注社會責任，並納入可持續發展於其業務模式上的獎項。

企業肩負減碳責任 「碳中和」主題成焦點

立信德豪董事總經理陳錦榮表示，BDO一直是可持續性的倡導者：「我們不僅將ESG元素納入自身營運中，還協助企業進行ESG滙報和風險管理，通過設立這個獎項繼續推動企業推行ESG，展示他們在推進可持續發展方面的努力。今年企業踴躍參與角逐，代表本港上市公司在提高ESG合規和實踐方面，表現較以往更上一層樓。」

近年氣候變化持續，極端天氣情況愈見頻繁，對不同地區的影響正逐步加劇，企業作為建構可持續發展社會的重要一員，亦有責任透過採納減少碳排放的方案，盡最大努力減低從商業活動釋放的溫室氣體，進而實踐達碳中和的長遠業務模式，故大會今屆繼續以「碳中和」為主題，鼓勵企業盡力減少商業活動中釋放的溫室氣體，共同實現碳中和目標。

立信德豪董事總經理陳錦榮（左）及江智蛟均很高興今屆能夠重新舉辦實體頒獎典禮，一眾得獎企業代表及業界專家能夠再次聚首一堂。

新獎項激勵H股公司 邀專家分享真知灼見

今屆的 「主題大獎」表揚積極實現淨零排放，並在三大範疇表現出色的上市公司，包括年度最大的碳排放減幅（絕對與強度）、本年度推出的減排措施能長遠顯著減少商業活動的碳排放、所訂立的長期願景及實際行動能夠達到實現「碳中和」。至於今屆新設的獎項類別「ESG突出表現大獎─H股公司」，則是回應中國致力於2030年前二氧化碳排放達到峰值、2060年前實現碳中和的「雙碳」目標，頒發予在ESG和報告方面均有突出表現的H股公司。

今屆頒獎典禮暨晚宴中，大會更邀請到多位ESG專家，共同就「打造碳中和之業務策略」主題進行專題討論，分享企業在應對氣候變化及實現碳中和方面的策略及目標。

舉辦實體頒獎典禮 見證參賽企業不懈努力

立信德豪董事總經理江智蛟表示：「參賽企業過去一年持之以恒為可持續發展努力，令今年活動得以盛大舉行。尤其受疫情影響，過去兩屆頒獎只能在網上舉行，很高興今屆能夠重新舉辦實體頒獎典禮，一眾得獎企業代表及業界專家能夠再次聚首一堂，見證各企業過去一年在ESG上的成績。」

立信德豪董事兼風險諮詢服務總監鄭文漢表示：「感謝今屆的評審、官方媒體合作夥伴及支持機構，因為沒有各界持份者的支持，這個獎項不會取得如此成功。另外亦非常感謝所有參與獎項的企業，因每一位參與者在ESG發展方面的不懈努力及貢獻，都將對環境及社會產生正面的影響。」

展望未來，鑑於今屆新設獎項的對象為H股公司，江智蛟期望有更多H股公司能夠藉此受到激勵，更積極分享邁向低碳轉型的戰略，以及不斷提升ESG實踐表現。陳錦榮則表示，立信德豪將繼續支持本港企業提升ESG實踐水平，創造長期價值，期望未來能繼續與更多上市公司及新面孔一起在推動ESG概念的路上攜手進步。

 

（特約）

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