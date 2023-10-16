女性建造夢與想的力量　第五屆築夢女生招募！

▲ 第四屆「築夢女生」成員乘上「夢想號」水晶巴士，穿梭港九與大眾交流，希望發掘更多女性力量撐起建造業。

說起建造業，「男多女少」、「男性主導」顯然是外界對行業的既定印象。然而，隨着女性社會地位愈趨重要，不少建造業公司都積極培訓女性投身行業。由俊和建築於2019年成立的「築夢女生（Dream Girls）」團隊，成員來自業內不同公司及崗位，讓女性從業員以專業角度分享工作日常和行業冷知識，藉此提高大眾對建造業的認識，重塑行業專業、安全、活力的形象，以吸引更多女性投身其中，紓緩建造業男女比例不均的情況。迎來第五屆「築夢女生」成員招募，現任成員乘上「夢想號」水晶巴士，穿梭港九與大眾交流，希望發掘更多女性力量撐起建造業！

為女生築起夢想階梯

過往建造業長期面臨人手短缺問題，亦被貼上「依賴體力勞動」、「重男輕女」的標籤，導致許多年輕人望而卻步，錯失加入行業的黃金機會。「築夢女生」團隊表示，9位成員身處建造業不同崗位，憑藉專業資歷及女性特質創出一片天，甚至擔當管理層崗位或領導性工作，冀盼透過社交媒體分享日常工作和專業知識，消除大眾對行業的偏見和誤解，同時為行業的女性發聲。

▲ 「築夢女生」成立目的是希望身處建造業不同崗位的女性從業員，透過分享她們的日常工作和專業知識，提高大眾對建造業的認識，重塑行業專業、安全、活力的形象。

過去4年，「築夢女生」專頁吸引近4萬追蹤者的關注，更接受不同電視台及電台訪問，在行業及公眾間已建立一定的知名度。團隊不但得到工程師學會、教育局及貿發局等大型機構的認可並策劃合作，亦發揮影響力貢獻社會，包括參加Lifewire Run慈善跑及「小修繕大意義」活動，為罕見病童籌募醫療費用及幫助獨居長者視察與維修家居設備，未來更希望將影響力由在職人士層面擴展至大專院校學生，吸納更多年輕人或女性加入建造業。

▲ 「築夢女生」Lenna – 助理BIM經理。

留意新興科技與趨勢

作為稱職的「築夢女生」，除了透過社交平台與大眾分享工作知識與日常，亦會把握機會加深對建造業不同範疇的了解，藉此增值自我，提升專業技術和形象。現職助理BIM經理的Lenna主責為客戶提供BIM（建築信息模擬）技術，提供BIM執行計劃書及建議方案，並與客戶、顧問、承辦商、分判商等溝通和協調。

她分享過去在「香港賽馬會芝加哥大學教育綜合大樓」的項目中，亦正正運用到BIM技術。然而此項目為私人建設並未有前車可鑑，因此需要參考很多類同的政府或私營項目，再融合個人經驗制定BIM執行計劃書。由於校址的地理位置依山沿海而建，又位處摩星嶺「白屋」（前香港域多利道扣押中心）及銀禧炮台等多座歷史遺址附近，故需考量到設施及管理部門的標準審核、BIM交付的質量標準及資訊。「我的崗位困難在於經常要即時『執生』解決許多施工臨場突發狀況，因此我們會善用BIM連接雲端、平板或手機的科技，靠着資訊一體化令資訊傳遞及分享達至同步，減少因時間上的落差所構成的資訊延誤，再適時在模型上作出改動。」

▲ 「築夢女生」Hazel — 駐地盤助理工程師。

建造女將的剛柔並重

成為「築夢女生」有機會參加活動、宣傳片拍攝及接受媒體專訪，向大眾推廣建造業前綫及後勤崗位的資訊。駐地盤助理工程師Hazel參加Dream Girls後多了突破自己的機會，包括去年參與CIC建造業議會的「建造創新博覽會」，在台上分享了自身工作及參與團隊的經驗，2022年更與時任建築署署長何永賢女士進行網上訪問，讓大眾了解到更多建造業女將的行內經歷。

地盤顧問工作廣泛，包括審批承建商遞交的文件、因應設計或施工方案給予改動建議、到地盤視察施工進度與設計是否一致。她分享：「視察一些起橋、紮鐵及落石屎的工程是否合符設計標準時，亦是體力勞動及膽量的考驗，我需要爬上離地十多米高的橋面，在不平坦的表面上行走。其次發現工程不只是建設或拆卸，亦會影響到工程範圍附近不同持分者，包括市民、政府等，需要運用簡單易明的方式向他們解釋工程所帶來的影響，而女性在建造業的優勢在於『剛柔並重』，設計角度及視野既能彌補男性的盲點或不足，講解上亦較清晰和細心，別具親和力。」

第五屆「築夢女生」公開招募

「築夢女生」每年都會進行招募，不論從事建造業前綫或後勤、剛畢業入行或經驗豐富者均歡迎報名參與，藉此向外界推廣行業的資訊，打破建造業的固有形象。為此，第五屆「築夢女生」招募經已展開，冀盼讓團隊精神能夠薪火相傳下去。報名推薦者可獲現金推薦獎勵，而成為「築夢女生」後更可每月享有額外津貼。

日期：即日起至2023年11月10日23時59分

*參加者需接受遴選面試。

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(特約)