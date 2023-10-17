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演唱會黃牛

副刊版 2023/10/17

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社會趕緊復常的大形勢下，演唱會經濟是其中一個最熱門的消費活動，帶動了演出行業、旅遊、餐飲、紀念品生意，以至黃牛。許多歌星輪流在全中國各地登場，另有各地音樂節，歌迷粉絲都很忙。其中一位剛完成內地演出，最近又到國外演唱。有朋友兩個演唱會都有去，覺得歌星在海外演唱時，放開及輕鬆得多，而且爆肚加料多多。原因？當是現在內地開演唱會，台上每句都得依照審批時的文本跟稿演。

在上海這種大城市，高質的大型演唱場地更是難訂，就連大紅至周杰倫這地步，也只能在上海開四場（陳奕迅、周華健排住隊要唱），坐滿四晚總共只是三十多萬人，而在售票網上表達想看想買票的人，超過六百萬。所以演唱會的票根本買不到，這時候，黃牛就是出路。

不過，打擊黃牛也是多年來有不斷嘗試，實名制？黃牛就用先代拍霸票後，再輸入買票人信息去處理。在有錢就總有辦法的情況下，周杰倫的票，看台票是炒到去一萬八千到兩萬元（人民幣，下同）。但這次周杰倫開唱前幾日，歌迷圈就傳出已訂票的粉絲，有被大規模退票的情況，可能因為收了錢的黃牛，根本沒拿到票，另外是，在打壓炒賣的新技術出台後，需後補輸入的個人信息，過不了系統，變相登記不了，迫得要退票。

一個長期買黃牛的歌迷說，買慣了的黃牛，相信他們「盜亦有道」，當真的不能供票時，都會退回票錢，不會走佬，因為希望做出信譽，長做長有。這令人想起另一個黑色笑話：一個老婆婆被騙，把積蓄三十萬元都投進去風險理財，結果當然騙子捲錢走佬。後來騙子被抓，錢贖回來大部分。警訊式宣傳隊就訓誡她，好彩你遇到的是騙子，如果你把錢投進股市，那錢就追不回來了。

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

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