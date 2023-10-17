  • 26°C
香港時間 : 20231017日 (週二) 01:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

運動瘦不了！

副刊版 2023/10/17

分享：

分享：

首次跟戰友會面，討論得較多的話題，除了是「吃飽才會瘦之外」，「為何有運動都瘦不了」也是熱門題目。

有位小妮子說：「我很愛瑜伽，做了很久也沒有瘦。但我見瑜伽老師們都很纖瘦啊！」我解釋：「首先，你要知道老師有沒有做其他運動？另外，她的飲食習慣如何，也影響着體形啊！要知道教授瑜伽是她的工作之一，保持體態優美對她的工作很重要啊！所以在飲食上，她都該很注意吧！瑜伽，沒錯也是一種運動，但卻屬於伸展運動，跟減肥燃燒脂肪，沒有直接關係呢！」

另一位身形魁梧的男戰友埋怨：「我一星期已做三次肌肉鍛練，每次回家後都筋疲力竭，但大肚腩依然寸步不離，真令人洩氣。」

我說：「推胸舉鐵是肌肉鍛練，沒錯肌肉增加可以加速新陳代謝，但脂肪也要依賴帶氧運動才有效減掉，重點是，在減肥的理論上，飲食控制的需求佔七成左右，餘下兩三成才是運動對於減肥的效益，只集中肌肉鍛練而沒有改善飲食根本的問題，也不能有效達到瘦身效果啊！」

還有剛退休的陳太問：「哼！真豈有此理，我每天都到公園最少行四十五分鐘，日行萬二步，三個月體重也不變，更年期後就不能瘦嗎？」

我說：「你多步行增加活動量當然要大讚，可是運動量不算大，要減肥及燃燒脂肪，心跳之提升也很重要啊！」

他們瘦不了，除了選錯了運動，最重要是欠缺減肥最重要的飲食元素，要是你有同樣問題困擾，坐言起行，配合飲食方針，選對燒脂的運動吧！

撰文 : 黃凱詩

欄名 : 營營樂樂

最新專欄文章 更多

韓國菜減肥攻略
2023/10/16
韓國菜減肥攻略
簡單的健康餐
2023/10/10
簡單的健康餐
真的食得輕盈？
2023/10/09
真的食得輕盈？
沙田柚與藥物相沖？
2023/10/03
沙田柚與藥物相沖？
游水墨魚
2023/09/26
游水墨魚
運動 減肥 脂肪 黃凱詩 更年期 退休

上一篇文章

莫奈何

下一篇文章

離苦得樂

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？