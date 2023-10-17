愈明白一些事情如何運作，愈看得清甚麼是虛火。公關人最明白這點，因為有些客戶，只追求One-off burst（短期一次性的爆發）的活動，務求在最快的時間內，製造出熱鬧的畫面，以示搞的活動深受歡迎，好讓向上頭有交代（但上頭是否真正想見到這些虛火，又是另一個問題）。於是，死谷爛谷，夾硬要堆砌一個毫無長遠計劃、根本難以維持（sustain）、又於整體經濟增長毫無效益的東西。

公關要幫手去呈現「好熱鬧呀／好成功呀／好開心呀」的景象，其實易過借火，鏡頭先聚焦在人流密集的地方，再找幾個肯對住鏡頭開心笑和噏一兩句讚美說話的途人，然後再用自己友KOL和傳媒去煲一煲，總會剪到一些有利畫面和媒體剪輯（media clipping）去製造「非常成功」的虛象，皆大歡喜。這一切，明白的人心裏都會明白，只是虛火一場。

甚麼是虛火呢？它有以下特性：一、活動要刻意營造、要死谷爛谷才谷到熱鬧的人群凝聚的現場畫面；二、活動的內容本身根本無法長期sustain到；三、活動效果只是靠谷出來，若停止「死谷」的動作，活動本身即刻hold不住，因為本身沒有長遠可持續發展的intrinsic value (本質上的價值）。

不是說要杜絕虛火，這個世界，總有虛虛實實，最緊要是不要誤把虛火以為是實力的表現就好。虛火不能長久，亦解決不到真正要解決的問題；又或可這樣說，愈着眼於去製作虛象，就愈不花心神用實務思維去正視和解決真正的問題。而且虛火谷得多，會有內耗，與其死谷爛谷一些不能解決真實問題的虛象，倒不如實實在在地做好固本培元的工夫。