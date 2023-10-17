以巴衝突升級 中國如何應對？

巴勒斯坦激進組織哈馬斯向以色列發起大規模襲擊，成為環球同此涼熱的10月驚奇事件。雖然中東地區在中國外交事務優先級別中向來並不靠前，但今次中國經濟與外交學界也高度關注事態，除要追蹤事件對中國經濟可能帶來的影響外，更重要是如今在中美大國博弈背景下，以巴衝突激化，是否會給中國帶來一輪新的「戰略機遇期」？

學者「戰略機遇期」之論 惹關注

以巴衝突糾纏數十年，中國一直避免捲入中東問題，今次突襲發生之後，中方的表態也始終保持着相對中立姿態。從經貿關係上看，中國與以巴雙方都有相當程度的往來，尤其是在中美科技博弈深化之下，與以色列在高科技方面的投資貿易一直保持增長趨勢。而對巴勒斯坦，中國更一直是其堅定支持者，今年雙方還建立了更全面的戰略夥伴關係。

中東戰事再爆發，對全球而言都是人道災難，對中國也是必損經貿利益，但為何又有「戰略機遇期」之論？

所謂「戰略機遇期」，是中國自改革開放以來，對研判國際環境對中國經濟社會發展條件的專門說法。最初是源於鄧小平提出的「韜光養晦」戰略思路，以獨立自主和平外交政策，為國內經濟發展創造有利外部環境，在中共十六大時認定21世紀前20年為中國的「戰略機遇期」。

正確處理國際關係 發揮更多作用

其後隨着中國逐漸崛起，中美變成鬥而不破的新型大國外交，自小布殊政府之後，對華關係已開始轉為牽制。不過「911」事件爆發，令美國將主要精力放到了反恐戰爭中，中國成功抓住了加入世貿（WTO）及舉辦北京奧運等重大歷史機遇，進入了一段快速發展期。

隨着經歷奧巴馬及特朗普政府的亞太戰略，美國近年逐漸將戰略重點從中東回撤，中美之間也進入了深度博弈期。此時中東戰火重燃，以色列以「911」作為類比形容受到人道災難，對中國來說，也關注着是否會復刻「911」般令美國再次轉移戰略焦點，改變國際格局，從而給中國再一次的發展機遇期？中國國防大學教授公方彬近日公開評論，以哈戰爭是又一次深刻認識和正確處理國際關係的機會，大國小國都要處理國際關係，尤其與自己利益攸關的國際關係。

對於中國而言，今時今日面對的自己和世界都已經不能與「911」時同日而語，即使希望與麻煩保持距離，可能也已經「身不由己」。何況今年初中國成功斡旋了沙特阿拉伯與伊朗的和解，也剛剛主導了埃及、伊朗、阿聯酋等中東國家成為新的金磚國家，令外界對中國在參與中東事務上的期待更多。如果能夠在以巴衝突上發揮更多作用，這也與中國一直以來的「和平締造者」及「承擔大國責任」的呼籲相符合。

倘應對得當 料利中美緩和緊張

遠距離的戰略機遇是否存在可能還需要觀察，但眼下中國正要召開「一帶一路」倡議10周年峰會，又正在與美國對峙緩和的關鍵期，對於這場國際社會需要共同面對的突發挑戰，是難以回避的話題，也是發揮大國外交斡旋的機會。如果應對得當，可能成為中美緩和緊張、攜手合作的切實機會，這對於正要緩解內外經濟壓力的中國來說，是近在眼前的戰略機遇。然而，以巴衝突高度複雜，能否處理好其中利弊得失，抓住機遇贏得發展，對於中國外交而言也是一次難度不小的考驗。

▲ 以巴衝突高度複雜，中國能否處理好其中利弊得失，抓住機遇贏得發展，可說是難度不小的考驗。（法新社資料圖片）