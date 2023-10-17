這問題那問題 「無錢」才是大問題

「感覺香港商場裏人少了，餐廳也沒有以前熱鬧，好像冷清了很多。」一個久未來港的朋友見面聊天時說。「內地比香港如何？」我問他，「也不太好，前不久我去我家附近一個賣工藝品的專業市場，幾十萬平米的市場，沒見多少客人，比以前差遠了。」他回答。

「房地產市場有些好轉嗎？政府最近出台了不少放鬆政策。」我繼續問；「沒見甚麼起色，一般的市民基本都對買房沒啥興趣了。」他說。

一般人對經濟的體感偏冷，這恐怕是一個普遍現象，政府發布的宏觀經濟資料則相對要樂觀一些，例如中秋國慶的旅遊消費資料都較預期為好；9月反映通貨膨脹的指數CPI和反映工業生產者的出廠價格指數PPI雖然同比持平和下降，但同上月比都略有上升，說明需求略有改善；進出口資料也是同比略有下降，不過如果剔除節假日影響，還略有上升。

美續遏華 外資流走民企謹慎

然而盡管宏觀經濟資料較一般人的感受為佳，但經濟形勢離開較好復甦仍有相當距離，需求不足、信心低迷的情況並沒有明顯好轉，還是一個不爭的事實。拉動經濟的三駕馬車投資、出口和消費都遇到一些問題，出口受美西方打壓、以及美西方內部高通脹影響，前景不明朗；投資面臨民企信心不足、普遍躺平的問題；消費則受資產價格下跌、經濟壓力較大的影響，表現出一定的消費降級現象。

從宏觀角度觀察，政府刺激經濟效果不夠明顯，直接的原因大概是：受地緣政治影響，外資外流增加。因為美國為了打擊中國經濟，從政治、政策到輿論都在強迫、鼓勵和誘導資金離開中國，例如推動產業鏈外移，宣傳中國不可投資等等，雖然中國政府也在大力鼓勵外資，部分外資也未必願意跟隨美國的指揮棒跳舞，但總體來看，美國的強迫和誘導還是有一定作用的，外資總體對投資中國較前謹慎。

外資的情況轉差，民企也較謹慎。自政府2021年整頓房地產、科網平台和教培平台以來，相當多民企受到較大打擊，財富蒸發相當嚴重。以香港股市為例，據港交所資料，21年港股總市值最高約為58.7萬億港幣，而至2023年6月底，總市值僅約33.9萬億港幣，蒸發接近25萬億，佔總市值比例超過40%，所以一定程度可以說，香港上市公司和各類投資者等，大約有40%的財富被消滅。一般而言，民企是這輪資產大蒸發的主要受害者，平均40%的財富消滅，對很多民企來說，實際損失要遠高於40%，比如內房板塊，普遍內房企業股價和其發行的美元債價跌幅超過90%，很多內房投資者的財富十不存一，非常慘烈。

須激活市場 營造可賺錢環境

經過這樣嚴酷的財富消失打擊，指望多數民企還像過去經濟較為活躍時那樣，政府一出政策就積極回應顯然不大現實，膽量已經沒有了。現在的實際情況是，很多民企老闆普遍選擇躺平，失去了冒險、積極進取的勇氣。當然，在財富大蒸發之下，手頭沒錢也是造成勇氣不足的其中一個重要原因，剩下的錢已經不多了，不敢再輸了。

外資流走，民企躺平，過去發展經濟的主力之一地方政府，在房地產低迷、賣地困難的背景下，也是自顧不暇。在最富庶的珠三角地區，一些地方的公務員已經有一段時間四折支薪了，還要倒追幾年的獎金。可以想見，連工資都無法足額發放的地方政府，還有多大的財力和資源可以投入到經濟發展中去。

如果曾經的發展經濟主力地方政府、民企、外資都一起躺平或無所作為，要想經濟能有較好的表現自然困難重重。因此，必需要想辦法重新鼓足它們的勇氣，幫他們卸掉包袱，然後共同努力，才能推動經濟有較理想的發展。

可是，要怎麼做才能再次鼓起它們的勇氣，讓它們再次積極投入到經濟發展中去呢？較有效的辦法恐怕是對症下藥，針對性地解除它們的限制或顧慮，才可能取得較好的效果。

地方政府的主要約束是財政約束，地賣不出，沒錢了，所以無法投入資源發展經濟；民企的信心和財富都有問題，不過民企的信心問題實際也是財富問題，因為財富蒸發了導致沒信心，如果能賺到錢，財富可以恢復增長，信心自然就會有較好恢復；外資則有兩面性，一是一定程度受地緣政治和美國的干擾影響；二是資本的逐利性決定了只要中國市場可以賺到錢，外資一定會不理政治干擾而重投中國，這是不以任何人的意志為轉移的經濟規律。

要想解決財政約束和營造一個可以賺到錢的市場環境，在中國現在的情勢下，都需要錢。不重組地方政府債務和讓房地產市場恢復流動性，地方政府的財政約束就很難消除，也就無法積極參與經濟建設；不解決資產市場面臨的沉重壓力，投入資金形成一個有賺錢機會的健康市場，就無法吸引民企和外資的積極投入。

中央財政資金 對症下藥3路徑

由於目前中國唯一有能力進行重大資金投入的主體只有中央財政，因此，中央財政是否大量投入資金是短期能否啟動上述幾個經濟發展重要力量的關鍵。只要中央財政大規模投入，不管投向哪裏，都會對經濟產生一定正面效果，當然，投入路徑不同帶來的效果也會存在差異。

目前市場提及的中央財政投入資金路徑主要有三條：一是成立平准基金買入股票；二是投入長期資金買入內房過剩房地產，將之轉為保障房，打通房地產的淤堵狀態；三是重組地方政府債務，恢復地方政府活力。

三條路徑的效果可以分為兩類，第一條路徑可以即時起到提振市場信心的作用，並通過活躍資本市場以及資本市場的資源配置作用，改善經濟的基本面；第二和第三條路徑則是通過打通困擾經濟的債務鏈條，改善經濟的基本面，並在基本面改善的基礎上進而改善市場信心。

從經濟邏輯看，通過改善經濟的基本面，進而改善市場信心，邏輯更通順、實現的確定性更高；而通過提振市場信心，進而改善經濟的基本面，在實現的時間和效果上，存在一些不確定性，相比較而言，第二第三條路徑可能較第一條路徑的費效比（投入費用和產出效益的比值）更高。

但是不管怎麼說，宏觀而言，困擾經濟的核心問題就是「無錢」，只要中央財政肯大量投入資金，即使有點路徑偏差，都是對症下藥。

▲ 外資流走民企躺平，過去發展經濟的主力之一地方政府，在房地產低迷、賣地困難的背景下，也是自顧不暇。（新華社資料圖片）