區選票站新安排 紀律部隊當主任 政治版 2023/10/17 分享： 分享： 新一屆區議會選舉提名期今日揭開序幕，選舉有新制度，票站都有新安排，今次的票站正副主任，由以往各職系公務員都有機會擔任，將改為主要由紀律部隊出任。 為何有此新安排？政制及內地事務局局長曾國衞昨日在立法會透 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 羅淑佩馬場追星 陳卓賢主動「護粉」 2023/10/16 羅淑佩馬場追星 陳卓賢主動「護粉」 工聯會區選分途出擊 25人戰直選 2023/10/14 工聯會區選分途出擊 25人戰直選 「新方向」區選名單 不乏中資背景 2023/10/13 「新方向」區選名單 不乏中資背景 「限時電話」拉票 可谷區選投票率？ 2023/10/12 「限時電話」拉票 可谷區選投票率？ 關愛隊颱風後掃街 緣何要「舉牌」？ 2023/10/11 關愛隊颱風後掃街 緣何要「舉牌」？ 政治 區議會選舉 紀律部隊 立法會 民建聯 工聯會 政制及內地事務局 曾國衞 自由黨 廉政公署