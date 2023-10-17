區選票站新安排 紀律部隊當主任

新一屆區議會選舉提名期今日揭開序幕，選舉有新制度，票站都有新安排，今次的票站正副主任，由以往各職系公務員都有機會擔任，將改為主要由紀律部隊出任。

為何有此新安排？政制及內地事務局局長曾國衞昨日在立法會透

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