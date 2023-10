香港中華煤氣有限公司 制定六大ESG戰略 積極發展智慧能源業務

香港經濟日報企業大獎2023:ESG領先企業

重視ESG(環境、社會、管治)發展是全球大勢所趨。多年來積極實踐能源轉型的香港中華煤氣有限公司(下稱煤氣公司),不但從傳統公用事業公司發展為一家綜合清潔能源供應商,更銳意發展成為綠色智慧能源之領先企業。藉此前瞻視野,煤氣公司在今屆香港經濟日報企業大獎中,榮膺「ESG領先企業」。

作為香港歷史最悠久的公用事業機構,煤氣公司一直與時並進,全方位推動社會的可持續發展。香港中華煤氣有限公司企業環境、社會及管治總監/企業事務總監楊松坤指出,為持續提升ESG表現,集團特別制定ESG戰略「ENERGY」,以配合「智慧燃展未來」的發展方向。「當中涵蓋六大範疇,包括平衡生態(Energising the Ecosystem)、推動中和(Neutralising our Footprint)、心繫社群(Engaging with Society)、治業有道(Revitalising our Strengths)、綠創未來(Greening the Future),以及韌性思維(Young-at-heart with Resilience),有助持續提升ESG範疇的表現,促進企業營運和業務發展。」

▲ 煤氣公司積極實踐能源轉型,在ESG發展上具備前瞻視野。楊松坤(左)早前代表公司出席香港經濟日報企業大獎頒獎典禮,接受獲頒予的「ESG領先企業」獎項。

設立專責委員會 為培訓注入ESG思維



提到平衡能源供應業務與推展ESG達致雙軌並行,楊松坤表示,煤氣公司主要從加強公司管治及建立管理層問責制兩方面雙管齊下,一方面堅持將ESG議題納入日常營運的首要考慮事項,並設立專責委員會推動和執行相關範疇的工作計劃;另一方面則訂立制度,使常務董事和高級管理人員的薪酬待遇與ESG重大議題掛鈎,由此提高他們對股東以外持份者的問責精神,從而帶動績效改善。

「為更有效落實各項有關ESG的政策,我們着重從董事會層面到員工由上而下進行推展,今年特別將12個環保工作委員會提升為16個ESG工作委員會,而成員廣及90名來自不同部門和級別的同事,並由相關職能的部門經理擔任主席。」他同時稱,每年年初,煤氣公司又會根據最新的ESG評級要求和行業趨勢,與各委員會制定目標,持續推動ESG的發展;配合將ESG元素融入多項內部培訓計劃、製作一系列ESG培訓短片,以及舉行ESG研討會,為不同級別的僱員培養ESG思維。

▲ 藉舉辦有「能源界奧斯卡」之稱的TERA-Award大賽,煤氣公司在全球各地發掘智慧能源的創新技術與解決方案。

投資創新方案 創建科研平台



能源轉型是ESG的關鍵環節,而引入新科技可推動可持續能源,拓展新商機。楊松坤闡述,煤氣公司近年積極投資發展智慧能源業務,當中建基於綜能化、數智化和去碳化這三大核心基礎,力求創建一個綜合、可持續和具體的智慧能源業務,以達致上述目標。「為鼓勵僱員在推進產品及服務方面自主創新,我們不斷探索新機遇,同時與擁有前沿技術的公司合作,積極參與投資具備發展潛力的創新方案。」

楊松坤補充,煤氣公司自2021年起舉辦有「能源界奧斯卡」之稱的TERA-Award大賽,在全球各地尋找零碳創新科技的方案,而第三屆大賽亦已正式啟動,現正接受報名,繼續推動智慧能源創新科技;更於去年與IDG資本共同成立全國首個零碳科技投資基金,總規模達100億元人民幣,支援零碳科技領域的科創企業。「2022年,我們並成立了首間港資清潔能源應用研究機構—港華能源研究院,務求透過開展清潔能源前沿技術研發和產業投資孵化,推動深港提升科技創新能力。」

▲ 煤氣公司去年11月發布《氣候相關及自然相關指導文件》,成為香港第一間企業發布先行文件,回應TNFD框架。

緊貼全球趨勢 完善信息披露



隨着ESG持續快速發展,投資者、監管機構和消費者在ESG方面的意識和期望不斷提高,對ESG相關信息披露和數據的需求愈來愈高。楊松坤直言,為完善披露因氣候變化帶來的潛在機遇和風險等財務信息,煤氣公司一直密切關注全球最新趨勢,如氣候相關財務信息披露工作組(TCFD)提供的指引、國際可持續準則理事會(ISSB)公布兩份國際財務報告可持續披露準則的終稿等,務求在建立公開透明的溝通與披露渠道之餘,更能提前規劃滿足不同準則的要求。

「舉一個例,我們於去年11月已發布《氣候相關及自然相關指導文件》,成為全港第一間企業發布先行文件,回應TNFD提出的框架。」他續說,這份指導文件有助檢視及披露煤氣公司業務對環境生態及生物多樣性構成的影響,以至從中帶來的風險和機遇等受社會各界關注的信息。

▲ 煤氣公司重視透過推動智慧能源項目,協助減低碳排放,全面落實綠色和可持續發展策略。

應對轉型挑戰 推動可持續發展



對於是次榮膺「ESG領先企業」,楊松坤分享致勝之道時強調,最重要是企業意識到世界不斷改變的同時,亦能積極與時俱進克服挑戰。以煤氣公司為例,過去多年已成功發展為一家綜合清潔能源供應商,更在邁向能源轉型的道路上,竭盡所能作出戰略規劃和思考,不斷因應各項新挑戰尋找解決方案,以配合國家雙碳目標和香港在2050年前實現碳中和。

前瞻創造可持續的綠色能源世界,楊松坤深信,能源轉型無疑對應付氣候變化有正面影響,惟企業轉型也有機會帶來若干新問題。有見及此,煤氣公司在能源轉型過程中,致力確保「公正轉型」,即以公平公正的方式邁向低碳經濟轉型。「煤氣公司將繼續兼顧能源轉型對生態、社會及經濟構成的潛在影響,包括保護環境和自然棲息地、確保客戶能享用可負擔及可持續的能源、提供全面培訓讓僱員日後可調配到其他崗位,以及鼓勵協助供應商制定創新對策,加速能源轉型等,協力與各界共同創建可持續發展的未來。」

▲ 煤氣公司致力發展新能源應用方案,於大埔廠房設置全港首個煤氣管網抽取氫氣系統。

響應碳中和目標 推展綠色運輸



近年全球不同國家及地區的政府及各行業相繼制定減碳節能以至實現碳中和的時間表,煤氣公司對此同樣不遺餘力,從日常營運,以及支持綠色運輸等不同領域,全方位響應香港特區政府及國家的碳中和目標,致力在2050年或之前通過能源轉型和創新實現碳中和。

「作為綜合清潔能源供應商,除了減少公司業務營運所排放的温室氣體外,我們亦重視與各方客戶合作,包括提供可再生能源、熱電聯供和熱能回收等節能減排方案,協助減少來自下游客戶產生的温室氣體排放,為低碳未來作出更大貢獻。」楊松坤進一步闡釋,響應《香港氣候行動藍圖2050》的政策方向,煤氣公司更透過參與推動綠色運輸的發展,以配合香港在2050年前達致車輛零排放,同時實現碳中和的目標。

▲ 煤氣公司早前與城巴母公司匯達交通簽署合作備忘錄,探討將氫氣作為公共巴士燃料的替代能源。

在推展綠色運輸方面,他表示,煤氣公司已發展氫氣提取技術,藉着在管道燃氣中抽取氫氣,供本地交通運輸工具使用。早前更與城巴母公司匯達交通服務有限公司簽署合作備忘錄,共同探討將氫氣作為公共巴士燃料的替代能源,並就氫氣相關業務和市場計劃的開展進行資訊交流。

香港經濟日報企業大獎2023網站:bit.ly/HKET_Excellence_Awards



(特約)