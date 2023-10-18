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東瀛遊推出創新動物團　放浪印尼、東非認識世界自然生態圈　邀旅遊達人梁彥宗監督及設計行程  

特約 10:30 2023/10/18

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近年旅行團已不再是傳統走馬看花般的體驗，新式的主題旅遊模式應運而生。這次EGL東瀛遊便創新推出的「動物生態旅遊」，首選印尼及東非，讓你感受大自然的渾然天成與磅礴氣勢，適合愛好動物、愛好大自然、想要挖掘新旅遊角度的你。兩大行程由有生態及進化生物學背景的旅遊達人梁彥宗監督及設計，背後理念全希望將自己到訪過、體驗過的精彩行程推介給大家。世界之大，絕對值得大家好好探索。

近距離接觸科莫多龍 入住世界級酒店放鬆身心

說到印尼，一般會想起峇里島的陽光、海灘與Resort，但除了休閒度假生活以外，位於峇里島以東約300公里，有一個令人嘆為觀止的大自然景點。東瀛遊「印尼峇里島、科莫多8天海陸動物生態之旅」行程所到訪的科莫多群島有超過9成都是科莫多國家公園，是聯合國自然文化遺產，大家會在導遊帶領下安全地接觸全球獨有、全世界最大最重蜥蝪——科莫多龍的真身，機會難得。

此外，團友亦將於Manta Point曼培浮潛，屆時除了有魔鬼魚、亦會有一眾熱帶魚伴你同游。加上行程亦安排前往帕達爾島（Padar Island）的火山島，沿路步行至山頂俯瞰絕美海景，再到訪神秘洞穴Rangko Cave，細賞清澈見底的湖水，絕對讓你大開眼界。

與難得一見的全世界最大蜥蝪——科莫多龍合照。

而在峇里島，行程則安排到訪野生動物救援中心Bali Wildlife Rescue Centre，近距離接觸因傷而被妥善照料的不同野生動物，亦將2晚入住全球五十大酒店Potato Head Beach Club，酒店除酒吧、泳池、沙灘外，聲音治療、瑜伽班、調製及試飲雞尾酒等工作坊應有盡有，讓你在這趟行程中徹底療癒身心，感受自然。

入住全球五十大酒店Potato Head Beach Club。

在Manta Point曼培浮潛，水下零距離接觸海洋生物。

穿梭三大保護區 體會非洲不為人知的一面

如果意猶未盡，想接觸更多不同的野生動物，那麼東瀛遊的另一路線「東非11天海陸動物生態之旅」也是一個好選擇。「東非11天海陸動物生態之旅」特別安排前往三大野生動物保護區：內羅畢國家公園、納庫魯湖野生動物保護區、馬賽馬拉野生動物保護區，讓你與犀牛、長頸鹿、獅子等野生動物近距離接觸，全團更將連續三晚入住馬賽馬拉野生動物保護區的區內酒店，沉浸地感受與城市截然不同的野外氣息。

長頸鹿保育中心親親小長頸鹿。

此外，旅程會途經肯尼亞的內羅畢和蒙巴薩。前者是肯尼亞首都，帶大家參觀孤兒大象保育中心，中心多年拯救孤兒大象，令牠們重新融入野生群體；後者則是肯尼亞的第二大城市，特別安排乘船前往基斯特海洋保護區，體驗追蹤海豚及鯨鯊等各種海洋生物，而東瀛遊安排連續三晚入住5星級海邊度假酒店，讓你一次行程飽覽荒漠、原野、海洋景色！

梁彥宗早前首團隨團出發，與團友一同探索野生動物園。

在天朗氣清的國家公園原野野餐。

「印尼峇里島、科莫多8天海陸動物生態之旅」
出發日期：首團 12月5-12日 梁彥宗隨團出發（現正接受報名）
費用：$24,999起
詳情：https://bit.ly/45zBF97

「東非11天海陸動物生態之旅」 
出發日期：11月24、12月8日出發（現正接受報名） 
費用：$56,999起
詳情：https://bit.ly/3QkX7KI

（資料由EGL東瀛遊提供）

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