男性更年期並不如女性明確，女性46至52歲停經，不能懷孕，並出現潮熱、盜汗等典型症狀。反觀男性老化進程差異巨大，若以生殖能力而言，人群中不乏年老得子女情況。

中醫經典《內經．上古天真論》亦早已有相近論述，生殖物質「天葵」成熟，男女束髮荳蔻之年已具生殖能力。當女性七七天葵竭，地道不通，機能衰退而無子，即進入更年期；男性八八情況與女性七七相近，按理天葵及腎氣枯竭而無子。但古文亦言男性不乏腎氣有餘者，即使年齡雖壽，仍能有子。故男性生殖機能衰退並不如女性明確而短促，男性更年期可由45歲跨越至60多歲，更年期的變化不明。

現代醫學對男性有否更年期亦曾爭論不休，經歷早期只着眼於睪丸酮缺乏情況，及後發現部分人睪酮不跌與出現性腺衰退情況。男性更年期可與睪酮下跌或受體敏感程度，及後發展出「遲發性性腺功能減退（LOH）」病症，確立包涵不止於睪酮水平下跌外，亦包括心理抑鬱、生理肥胖、血糖代謝失常、性慾下降及勃起障礙等一系列更年期相關症狀。

中醫學雖無更年期病名，但明確男性八六、八七腎氣及天葵轉衰之變化，臨床治療衰老多採納補益腎臟，或健脾以益後天生化之源。按《山東中醫雜誌》2017年一份報告所言，研究自2006起10年內研究中醫藥治療男性更年期，大多採用中醫脾腎陽虛、肝腎陰虛、心腎不交、濕熱中阻及陰陽兩虛。用藥多見熟地、淫羊藿、山藥、枸子、巴戟、黨參等，惟用藥須按四診辨體質證型而論。

臨床處理男科疾病，大多以勃起障礙為主。但陰莖勃起硬度及時間長短問題，並不只見於男性更年期及衰老時期，亦常見於中年生活習慣不良和心理障礙者。生理障礙可視作多種疾患或更年期等共同症狀，故治療理應審明病因才論治，不應單純以勃起而用藥，不斷以洩其精。