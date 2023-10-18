早前，有人去連鎖遊戲樂園屯門店玩「掟彩虹」遊戲，用了二千個代幣都被職員判為砸界，事主懷疑「銀大過綠色」，令他無論如何都會「砸界」，便要求經理放上代幣示範中獎，但經理示範數次都是砸界，且又以手機鏡頭角度不同目測作辯釋……基於「條氣唔順」，事主報警，並向海關及消委會投訴。事件被網民調侃為「幣圈最大騙案」。此事雖不影響民生，卻受甚多網民關注和討論，因感同身受，「掟彩虹」遊戲「輸多贏少」，且極取決於職員判斷。雖然不少人經歷過「輸多贏少」，但去到條氣唔順到要報警，乃屬首次，故塘邊鶴看得極富娛樂感，成為網絡熱話。有傢俬店即時佻皮抽水，上載產品彩虹門口墊圖片，即引來逾二萬五千個likes。

我比較留意連鎖遊戲樂園如何回應。他們發表聲明，強調「幸運彩虹每一個圖案均大於代幣，並不存在代幣大於彩虹圖案的情況」，並說「對於顧客作出的不實指控，公司深表遺憾。」這個回應未能化解當事人及公眾疑團，若強調對方是「不實」或「不存在代幣大於彩虹圖案的情況」，那毋須自話自說，擺出重視透明度姿態，提供客觀證據，例如，一個代幣直徑幾多？彩虹綠色區域闊度幾多？這些客觀證據應該一早就有。在反駁對方「不實」和強調「不存在代幣大於彩虹圖案的情況」若一併順道說出來，大家就明白得一清二楚。

當然，有種情況可能會選擇不會說，就是當說了反而不利自己的事情。我先不假設會出現代幣直徑大過彩虹綠色區域闊度這個可能性（若是的話，就是違反《商品說明條例》，即屬犯法）。若先排除這個假設的可能性，還有甚麼客觀數據拿不得出來講的呢？就是當代幣直徑跟彩虹綠色區闊度相差小得講出來，連自己都尷尬、別人亦覺得有無搞錯的時候。試想想，若說出：「我們的代幣直徑跟彩虹綠色區闊度相差有成0.×mm（毫米）！」聽在公眾耳朵裏，當然不能說是欺騙，但肯定覺得搵笨。