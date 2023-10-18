以方「等拜登」 美以算盤卻不同？

兵者，詭道也，故能而示之不能，用而示之不用。打仗這回事，竅門在於攻其無備，出其不意。哈馬斯突襲以色列就是如此。以軍進攻加沙陣勢擺好多天，也出人所料遲遲未行動。

在此之際，美國宣布總統拜登（Joe Biden）今天（18日）會到訪以色列，以示支持，而以軍行動看來還會緩一緩。以色列在等甚麼？拜登為何親赴戰地？美以是否真的一條心？還是想的根本不一樣？

邀拜登來訪 覓美背書爭取時間

以色列要求過百萬巴勒斯坦人撤離加沙北部，期限上周五已屆滿，以軍也不消停地空襲和炮擊加沙，似是揮軍前的炮火準備，但好幾天過去，加沙地面戰仍未開始，行動反而集中在政治外交方面。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在中東轉了一圈後，日前又回到以色列，一周內第二次。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）邀請拜登來訪，白宮想了大半天，決定應邀。80歲老總統於是臨時改變了國內競選造勢日程，飛去全球聚焦的中東「前綫」。

以色列遭哈馬斯奇襲死傷慘重，殺紅了眼，誓要前所未有報復，找拜登來自然是想獲得美國背書。但除此以外，以方似乎還想用外交為軍事爭取時間，補完地面進攻加沙前的戰術部署。

以色列懵然不知哈馬斯計劃，中東第一情報機關摩薩德光環失色，以方也許擔心可能再吃情報大敗仗。以媒引述消息稱，以方憂慮哈馬斯盟友黎巴嫩真主黨會在以軍深陷加沙時，從北大舉攻擊，讓以色列腹背受敵。

真主黨近日對以開火烈度據報「低於正常」，有可能是在隱藏實力，而以色列2006年入侵黎巴嫩南部表現也一團糟，損失一批坦克和直升機，現在不敢輕敵。與此同時，以軍重兵圍攻加沙，早已失去突然性，與其快打，不如做更周全準備才動手。

拜登「警告」以克制 耐人尋味

這些因素令以軍「拖延」至今，巷戰很大機會還是會發生，只差多大規模。但美國現在想的，是「拖住」以色列安撫之，讓行動別太慘烈，因為這樣並不符合美方利益。布林肯去了兩趟都不管用，拜登現在只好出動了。

美國總統前往戰區，按道理應基於保安理由，安全抵達後才公諸於眾，但白宮這次偏偏提前公布行程，彷彿不想世人覺得美以在枱底親近、向以方開出空頭支票。事實上，拜登此次還會到訪約旦，計劃與約旦國王、埃及總統及巴勒斯坦總統會面。

拜登日前表態就很耐人尋味。他稱哈馬斯應該消滅，美國會向以色列提供一切所需，但佔領加沙會是個錯誤；同時強調加沙人道危機需要處理，而巴勒斯坦需要獲得立國途徑。美媒都形容，拜登是「警告」以色列要克制。

以巴仇殺冤冤相報早就不是新鮮事，美國也一直愛理不理，但以色列今次以美國盟國身份，對付加沙這殘缺政治實體（與哈馬斯這畸形組織）手法之粗暴，正威脅反噬美國與以色列自身。

宗教衝突倘失控 西方無一倖免

加沙本身就有全球最大露天監獄之稱，三分一個香港大的地方住了200多萬人。以方今次不只一如既往連人帶樓夷平加沙多處，還斷絕糧水電力燃料，更要求過百萬巴人在數小內放棄家園擠往監獄另一邊，繼而在「死綫」過後未有跟進行動，顯得既違反人道、不合常理，亦沒有計劃、章法紊亂，可謂仍然處於受襲初時的歇斯底里狀態。

美國假如任由以色列發作，不但會被視為對人道災難有責，而且以方行為會激起阿拉伯各國與伊朗甚麼反應，無法預測。美方現在最擔心的，就是以色列觸發新一場中東戰爭，美國被迫捲入同伊朗的正面衝突，重陷中東泥潭。

不只如此，以巴夾雜民族、宗教、文化矛盾的衝突一旦發大，還會直接化為各地社會問題，西方國家會無一倖免。美國芝加哥市郊周末就發生慘案，一名71歲白人業主突然用刀，狂捅一名32歲母親租客及其6歲兒子，這位母親活了下來，卻傷重無法參加幼子喪禮。白人兇手則說：「因為他們是穆斯林。」

▲ 中東局勢成全球焦點，美國宣布總統拜登會到訪以色列，以示支持，而以軍行動看來還會緩一緩。（路透社資料圖片）