  • 25°C
香港時間 : 20231018日 (週三) 01:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

AI山林搜救建奇功 初創發光發熱

評論 2023/10/18

分享：

分享：

男拔學生曾憲哲在失蹤1周並經歷了9號風球和黑色暴雨後，終被尋回安然無恙，大家都不禁鬆一口氣。消防處運用創新科技成功搜尋失蹤者，再一次示範人機協作大幅提升效率，令人振奮之餘，也啟發我們思考香港在創科的應用，以及如何促進初創的發展和未來的路向。

今次搜救成功的其中一個關鍵，是消防處運用地理資訊和人工智能（AI），迅速分析過萬張無人機拍攝的相片，收窄搜救範圍，增加尋獲失蹤者的機會。

要在10平方公里、茂密樹林下，找尋身上沒有手機的失蹤者，方法是既要分析最新的地理資訊，這需要結合顯示基本山形地勢的靜態電子地圖，以及透過無人機拍攝過萬張相片建構的季節性地圖，縮窄搜救範圍；然後以AI深度學習模型，在如樹蔭下一些肉眼較易遺漏的地方識別行山失蹤者。AI能大幅節省圖像識別工作時間達75%，由以往以肉眼分析需時8小時，大大縮減至2小時。

初創蓬勃 需公私營給予機會

今次搜救工作背後使用的AI分析系統，正是理大航空及民航工程學系的博士研究生，以及校友李卓霖和陳詠禧成立的初創企業LifeSparrow所研發的軟件。兩名現年25歲的年輕人於2020年創業，他們坦言畢業時適逢新冠疫情，投身航空業機會渺茫，其間發現在行山途中受傷或失蹤的個案增多，兩人決定發揮自己所學幫助別人，被消防處採納並因緣際會登上新聞頭條。

投資推廣署的2022年初創企業統計調查顯示，香港初創公司的數量創歷史新高，共3,985家初創和僱員人數達14,932人，比2018年分別增加了52%和56%。

這除了有賴多個由公帑資助初創的資金策動外，政府身為最大的客戶，在2018年施政報告提出的「支持創新的政府採購政策，提高評審標書時技術因素所佔的比重，讓具創新建議的標書有更大機會中標」應記一功。

根據去年立法會文件，自2019年4月實施起，政府各採購部門把評分制度內的技術評分比重，由以往的30%至40%，上調至50%至70%，而且若干的分數用於評審創新建議，包括與應用科技、環保及社會關愛等相關的創新建議。重要的是，價格比重下調至30%至50%，自此超過70%的採購由技術評分最高的投標者中標，並非取決於「價低者得」。

截至2022年5月底，當局已資助121個由32個部門及辦公室提出的科技項目，撥款總額約5.6億元，雖然比起政府總開支的8,104億（2022/23年度），這只佔0.06%，堪稱九牛一毛，但總算是個開始。希望政府可以擴大採用創新科技，同時鼓勵及促成更多公私營協作，協助更多初創企業的自家發明技術及產品獲得更廣泛的使用。

創新項目零散 宜增協同效應

除了消防處，不同政府部門也逐漸使用創新產品及服務，例如土木工程拓展署運用無人機配合AI提升公共基礎設施的檢測效率；屋宇署採用AI、機器學習及三維掃描等技術以自動識別破損招牌，加強執法效率。不過這些看來都是零散的項目，缺乏協同效應。

如果有一個整全概念集中供初創施展創新科技，解決現實難題，肯定可以幫助香港打穩國際創科中心的根基。

其實年前的「起動九龍東」正是以展示智慧城市對社會所產生的效益為概念。該計劃以九龍東作為香港研究發展智慧城市的試點，展示智慧城市的創新方案，尤其在「出行」方面可以如何提高生活質素和有助香港發展。

試點研究早於2019年底完成，但未及在社會引發討論便遇上新冠疫情，令人無奈。我建議政府不要就此束之高閣，而是應該再檢視成效，並考慮廣泛實行當中建議的可行措施於新區域發展中。這樣既可為初創提供更多機會，也有利將來把智慧城市方案出口外地。

港AI創造力遜 惟改良應用卓越

今年9月，英國顧問公司發表了AI經濟影響指數（AI Economic Impact Index），評核AI在幾十個經濟體促進經濟發展的潛力。指數首3位依次是美國、新加坡、英國，而香港也位列第10名，台灣則排14名，中國第18位。該研究報告指，香港在創造（innovation）上不太突出，但在科技改良應用（adaptation）方面卻表現卓越，這次消防處應用的AI技術正是一例。

我們對此有沒有甚麼啟發？雖然過往香港在基礎科研方面，國際認受性強，在科技落地、轉化及應用方面，往後是否可以進一步加強和鼓勵更多初創參與？

最後，我個人特別為初創LifeSparrow今次成功協助消防處搜救事件感到欣喜，因為這正應驗了我在兩年前出版的拙作《智慧城市4.0》，指在後新冠時代，以初創企業為引擎，透過地理資訊系統（GIS）平台，運用龐大的數據，既協助偵測病毒傳播風險、促進都市規劃，又提升城市的韌性。同時，這間公司去年已被選拔為我公司初創支援計劃（Esri Startup Program）的一員，可免費享用GIS軟件和接受培訓，故此對於他們今次的成功，我實在與有榮焉。

撰文 : 鄧淑明 香港大學工程學院計算機科學系、社會科學學院地理系及建築學院客席教授、Esri中國（香港）有限公司創辦人及主席、智慧城市聯盟創辦人兼榮譽會長

欄名 : 評論

最新專欄文章 更多

打造「香港航運」品牌 提升國際競爭力
今日
打造「香港航運」品牌 提升國際競爭力
釋放勞動力 助婦女年輕人向上流
今日
釋放勞動力 助婦女年輕人向上流
寫於聯滙制度四十年
2023/10/17
寫於聯滙制度四十年
這問題那問題 「無錢」才是大問題
2023/10/17
這問題那問題 「無錢」才是大問題
4層面支援中小企 助加快復甦
2023/10/16
4層面支援中小企 助加快復甦
香港 人工智能 創業 施政報告 科研 智慧城市 屋宇署 機器學習 消防處 土木工程拓展署

上一篇文章

以方「等拜登」 美以算盤卻不同？

下一篇文章

釋放勞動力 助婦女年輕人向上流

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？