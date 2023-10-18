釋放勞動力 助婦女年輕人向上流

香港處於產業升級轉型的關鍵期，惟勞動力未充分釋放，人口老化，加上教育培訓與人力需求錯配等問題，都正窒礙發展步伐。特區政府應坐言起行，完善人力資源推算和規劃，積極發掘潛在勞動力，改善薪酬福利待遇，對準「八大中心」定位調整教育方針，推行職學雙軌，提質亦提量，讓年輕人學有所用，有更多的上流機會。

高質量經濟發展要帶動高質量充分就業，發展經濟同時要改善民生，讓各階層打工仔女真正分享經濟發展成果，有更大的獲得感、幸福感。

港勞動人口參與率 遠遜星洲

今年第二季，本地勞動人口參與率進一步下跌至55.3%，與澳門同期62.9%有7.6個百分點的差距，新加坡去年中達到70%，大幅高出香港14.7個百分點，上述數字均無納入外傭、外勞計算。

勞動人口參與率為何如此重要？小小1個百分點，在香港已代表約6.3萬勞動人口，如果追上澳門，等同額外獲得48萬勞動人口，追上新加坡更達到92萬。香港並非勞動力不足，而是潛在勞動力發掘不足，認清事實對症下藥，才能從根本解決人力不足問題。

勞動人口參與率低的成因之一，是已婚婦女或家庭照顧者被迫離開職場。香港25至39歲女性，如果未婚，參與率達89.8%，曾經結婚即銳減至64%。「女主內」舊觀念令婦女易被定性為照顧家庭、子女的第一責任人，要協助她們重投職場，友善的託兒服務必不可少，但以2021/22年度為例，全港兩歲以下託兒名額只得2,027個，同期兩歲以下幼兒卻多達81,919人，比例為1:40，非常不足。至於幼兒中心月費，部分為數百至千多元，但更普遍是四千、五千元，過萬元亦不在少數。

筆者在立法會休會期間開展了一系列調查研究，包括與少數族裔在內的一批婦女進行研討，她們點出可吸引投身工作的關鍵因素，包括：薪酬要有吸引力；有優質的託兒服務和就近的幼兒中心，收費必須便宜可負擔；容許在家工作；推行6小時工作制。筆者認為她們的期望非常合理，事實上，內地不少企業已推行「媽媽崗」，定明靈活的上班和值勤機制，幫助婦女工作家庭兩不誤。

房屋社福政策嚴苛 迫「躺平」

還有就是房屋、社福政策嚴苛，消弭參與勞動的積極性。公屋入息上限，單身僅12,940元，有年輕人一直打散工，為上樓不上流；二人上限亦只有19,550元，夫妻一人被迫「躺平」不工作，才能符合要求。另一例子是長者生活津貼，單身入息上限10,580元，夫妻16,080元，很多初老者雖有能力全職工作，但為免因小失大，最終只選擇做兼職。政府有必要將人力和福利等政策通盤考慮，做到相適應而非相抵銷。

要清楚的是，部分行業人手不足，主因是薪金低、待遇差，中層白領工種亦如是。例如會計行業，工作強度大但人工偏低，年輕人未捱出頭已無法忍受，部分寧願送外賣，造成人力資源錯配。又以獲准輸入外勞的藍領工種為例，小巴司機工資中位數只有14,300元，僅運輸業平均月薪23,496元的六成，誰做？近期有小巴商會表示，輸入外勞司機每月成本達20,000元，如果用同樣薪酬公開招聘，相信已可吸引本地生力軍入行。

人口老化大勢難逆，必定影響本地人力供應，惟更廣泛應用科技，遠較無節制輸入外勞為佳。以應用組裝合成（MiC）技術的深水埗東京街私人重建項目為例，可減少70%現場人手，同時加快建造速度30%。善用科技並培訓相關技術人才，能為本地充分就業、降低人力需求和工作強度找到平衡點。

以新加坡為例，2020年已推出MiC相關專業人士轉業計劃，預計到2025年便能培訓出8萬名相關技術人員。香港很多培訓仍以傳統技術訓練為主，我們必須配合人力新形勢和產業轉型，傳統與新技術兩不偏廢，確保技術人員供應。

教育對準八大中心 培養專才

人才「供應」與「需求」匹配，大專院校教育和職業培訓對口至為重要。香港「八大中心」定位包括「國際創新科技中心」，《香港創新科技發展藍圖》指出，到2032年，創科產業從業人員會從4.5萬人增至不少於10萬人，當中除了專業人才，還需要大量技術人員。距今只有不足10年時間，培養本地創科人才的速度能否追上？又例如「中外文化藝術交流中心」，本地各大學現時並無專門的「博物館學」學位課程，日後增加更多博物館，我們是否有足夠的專業人才？

因應未來人力資源需求，當局要全面檢討大專院校教育課程設置，解決人力「質」與「量」的問題：課程一方面要對準「八大中心」定位，培養產業發展需要的各類人才，削減過剩的副學士學位，增加培訓新型智力技術人才，做到供需匹配。現時職業教育成效不彰，存在偏重學術、課程陳舊、與就業脫節等問題，急需全面改革職業教育體系，緊扣未來產業發展加強技術人才培養。

總括而言，特區政府既要做好人力資源推算，更要做好人力供應工作，實現經濟高質量發展帶動高質量充分就業目標，讓港人分享經濟發展成果。

▲ 香港並非勞動力不足，而是潛在勞動力發掘不足，認清事實對症下藥，才能從根本解決人力不足問題。（資料圖片）