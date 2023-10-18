打造「香港航運」品牌 提升國際競爭力

香港一直以來都是亞洲區域內最重要的航運中心之一，其優越的地理位置、成熟的金融體系、高效的港口運營以及國際化的商業環境，使其成為船東、貿易商、航運服務業者的首選基地。香港特區政府今年的《財政預算案》更進一步設立了海運及港口發展策略專責小組，旨在為鞏固和提升香港作為國際航運中心的地位制定未來規劃。

但近年來，香港的高端航運業面臨着一系列挑戰，包括客戶基礎不穩、推廣分散以及人才短缺等問題。筆者近期參加上海北外灘國際航運論壇時，和與會嘉賓溝通時不約而同提到香港航運業面臨實體經營「空心化」以及人才不足的問題。同樣是在論壇上公布的《新華‧波羅的海國際航運中心發展指數報告 （02023） 》中，亦可以作證這種判斷。

雖然香港繼續在綜合排名上在新加坡、倫敦和上海之後位列第4，但深究具體行業指數，可以看到香港航運「空心化」亦導致高端航運服務業表現差強人意：航運經濟服務得分只排第7；海事法律服務得分不但遠遠落後倫敦和新加坡，亦已被上海超越；雖然特區政府近期推出一系列舉措增強香港船舶融資租賃業務，但航運金融指數只排名第8，更是落後於東京、孟買和漢堡等區域航運中心。

政策支持 擴海運業集群規模

面對這些挑戰，特區政府可從多方面發力，以加強香港高端航運業的發展，提升其國際競爭力。

在發展高端航運服務業的過程中，擴大海運業集群的規模是重中之重。該集群的核心在於大宗商品貿易商、船東和船舶經營人，但近來不少企業選擇離開香港，轉向內地和其他競爭城市發展業務，這意味着高端航運業提供者的客戶基礎不夠充實，對於業務拓展和持續增長造成了一定影響。

針對這一問題，特區政府可以積極與內地大宗商品貿易商展開溝通，向他們傳達香港作為航運和貿易中心的優勢和潛力。特別是與北京疏解非首都功能相關的央企和國企，如中糧集團、中鋁集團和五礦集團等，特區政府可以與國資委建立合作機制，鼓勵它們將一部分業務轉移到香港。特區政府可以提供相關政策支持、貿易便利及稅收優惠等激勵措施，吸引大宗商品貿易商將貿易和租船業務部門設立在香港，進一步鞏固香港作為大宗商品貿易合同簽署和租船中心的地位。

此外，特區政府可以在海運港口局設立專門團隊，負責與大中型航運和貿易企業洽談，積極吸引它們來香港興業展業。該團隊應該由具備深入了解航運業和貿易業的專業人員組成，他們須積極主動與潛在客戶進行溝通和合作，提供有關香港的優勢、政策支持、市場前景等方面的資訊，協助解決客戶在港發展過程中的各類問題。通過專責團隊的努力，可以提高特區政府在吸引航運和貿易企業方面的能力和效果，進一步增強香港作為航運和貿易中心的吸引力。

香港航運業在推廣方面存在分散的問題，更多的是各自為戰，這導致被推廣對象難以形成對香港航運業整體服務的全面了解，同時也導致推廣工作的重複和資源的浪費。

宣傳香港優勢 專業船舶管理

為解決推廣分散的問題，航運業可着重圍繞香港船舶登記的優勢，與高端航運服務業共同合作，打造統一的「香港航運」品牌。這一品牌可強調香港在以下幾方面的優勢：

一是融資中心。業界可共同宣傳香港的金融體系和法律框架優勢，介紹香港作為國際金融中心的地位和聲譽，強調其穩定的法律環境、成熟的金融市場和豐富的融資渠道。通過與高端航運服務業合作，組織行業交流會議、發布行業報告和案例研究，展示香港作為融資中心的成功案例和優勢，進一步提高船東和投資者對香港的認知度和興趣。

二是海運保險中心。共同推廣香港作為海運保險中心的地位，突出其在保險服務、風險管理和索賠處理方面的專業性和優勢。通過合作宣傳，提高被推廣對象對香港海運保險的認知度，增加他們選擇香港進行承保的意願。

三是船舶管理。共同推廣香港船舶管理的專業化和高效性，突出其在船員管理和船舶運營方面的優勢。通過協作推廣，提高被推廣對象對香港船舶管理的認知度，並吸引更多船東選擇香港作為船舶管理基地。

四是海事法律和仲裁服務。加強與國際和內地的海事法律和仲裁機構的合作，在香港形成一個專業、高效的海事法律和仲裁服務體系。與高端航運服務業共同宣傳香港海事法律和仲裁的專業性和國際認可度，突出其在解決爭端和糾紛、提供法律保障方面的優勢，增加被推廣對象對香港海事法律和仲裁服務的了解和信任，促進香港成為高端航運業爭議解決的首選地。

建立統一的「香港航運」品牌，不僅可提高推廣效率、減少資源浪費，更體現出香港航運業的整體服務水準，從而吸引更多的船東、投資者和相關方選擇香港作為交易地點。

香港航運業一直面臨人才短缺的問題，既包括本地人才對該行業的興趣不高，也包括境外人才對香港航運業未來發展的信心不足。

開設航運課程 培訓海事人才

為了提升本地人才的認知度，特區政府應開展針對學生、大眾和職業人群的宣傳和教育活動；與教育機構合作，推動航運領域的課程開設，提高本地學生對航運行業的興趣和就業意願；加強與行業協會和企業的合作，提供實習和實踐教育機會，使本地年輕人更早地接觸航運行業，了解其潛在發展。特區政府近期推出的海事法律人才培訓資助計劃，就是一個很好的政企合作的例子。

針對境外人才，特區政府應加強香港航運業的國際宣傳，包括與國際航運相關的大學、研究機構和行業協會合作，組織國際研討會和交流活動，吸引境外人才參與並深入認識香港航運業的發展前景。此外，可建立國際人才交流項目和獎學金計劃，吸引優秀的國際人才來香港從事航運行業。

最重要的一點，特區政府應積極推動行業與教育界的緊密聯繫，促進實踐與教育的雙向結合，以激勵更多人才進入航運行業，並實現個人和職業發展。

總結而言，盡管面臨多重挑戰，香港特區政府應積極應對，以加強海運業集群、統一推廣、吸引人才為目標，進一步鞏固和提升香港作為國際航運中心的地位。這些舉措將有助於香港航運業的可持續發展，並為未來的發展奠定穩固基礎。希望香港特區政府和航運業界能攜手合作，實現共贏局面。

▲ 港府應加強海運業集群、統一推廣、吸引人才為目標，進一步鞏固和提升香港作為國際航運中心的地位。（資料圖片）