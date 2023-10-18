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Netflix打擊共享帳戶 訂閱雖增料難逃加價

行政人員版 2023/10/18

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串流媒體Netflix積極打擊共享用戶，有分析師認為，盡管訂閱戶數量回升，但不久前的荷里活大罷工嚴重衝擊影視業，Netflix或將再加價。

據路透社引述投資機構Bernstein的分析師提到，大多數因

...

欄名 : 科技新知

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