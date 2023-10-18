Netflix打擊共享帳戶 訂閱雖增料難逃加價 行政人員版 2023/10/18 分享： 分享： 串流媒體Netflix積極打擊共享用戶，有分析師認為，盡管訂閱戶數量回升，但不久前的荷里活大罷工嚴重衝擊影視業，Netflix或將再加價。 據路透社引述投資機構Bernstein的分析師提到，大多數因 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 SpaceX實習生 藉AI破解2千年古卷 今日 SpaceX實習生 藉AI破解2千年古卷 TikTok應歐盟要求 加強審核以巴戰事資訊 2023/10/17 TikTok應歐盟要求 加強審核以巴戰事資訊 AI重製已故演員聲音 為遊戲角色配音 2023/10/17 AI重製已故演員聲音 為遊戲角色配音 領先全球 華為擁5.5G技術 2023/10/16 領先全球 華為擁5.5G技術 豐田夥石油公司 研發量產全固態電池 2023/10/16 豐田夥石油公司 研發量產全固態電池 Netflix 網飛（Netflix，美：NFLX） 商業 媒體 廣告 廣告 串流