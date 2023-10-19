美國權威旅遊雜誌Conde Nast Traveler，日前公布二○二三年「全球最佳城市：讀者評選得獎」。頭三名依次是：新加坡、東京及首爾；至於香港，則十大不入。我觀察到一個很有趣的現象，當香港在一些國際性的獎項榜上無名時，有些人即時對那個國際獎項嗤之以鼻，或說準則偏頗、無代表性諸如此類，但當香港在拿了個國際獎，同一班人又會忽然對國際的認受性非常受落。

人和社會要進步，就不能雙重標準。Conde Nast Traveler是有代表性的，且是全球讀者評選，香港現時旅遊業復甦遠比其他城市慢，「夜繽紛」只是一團圍內虛火，未能吸引外地遊客。全世界還是有很多有能力花錢旅遊的人，問題是，香港能否吸到他們過來。不妨先看看全球讀者評選新加坡和東京為第一、二名的原因，或許可提供一點頭緒，顯示現時全球旅客最看重一個城市甚麼元素。

第一名的新加坡：在國際遊客眼中，獅城已蛻變成一個當代藝術的匯集處（contemporary art scene），而她對創科和創新發展的承擔亦有目共睹（例如糅合綠色和科技的Supertree Grove擎天樹叢燈光騷）。新加坡非常進取的全城綠化計劃，亦展示了可持續發展、科技發展和經濟發展三者毫不衝突，且可相輔相成。

第二名東京：國際旅客喜愛這個地方的文化矛盾，超現代的氣息加霓虹燈的摩天大樓，卻又同時夾雜很多寧靜的寺廟和古老日本文物建築；亦由於東京擁有全球最多米芝蓮餐廳，在國際遊客眼中是全球最佳美食天堂之一。

面對着鄰近新加坡、東京和首爾的強勢旅遊競爭力，香港用甚麼去抵禦這方面落後之勢？需要的不是再搞一堆虛火，而是要有深厚經濟發展知識和sense的人，幫助香港部署有策略性、有國際賣點，又有城市特色的長遠計劃，這才能重拾香港應有的板斧。