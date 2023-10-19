  • 25°C
香港時間 : 20231019日 (週四) 02:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

全球最佳城市

副刊版 2023/10/19

分享：

分享：

美國權威旅遊雜誌Conde Nast Traveler，日前公布二○二三年「全球最佳城市：讀者評選得獎」。頭三名依次是：新加坡、東京及首爾；至於香港，則十大不入。我觀察到一個很有趣的現象，當香港在一些國際性的獎項榜上無名時，有些人即時對那個國際獎項嗤之以鼻，或說準則偏頗、無代表性諸如此類，但當香港在拿了個國際獎，同一班人又會忽然對國際的認受性非常受落。

人和社會要進步，就不能雙重標準。Conde Nast Traveler是有代表性的，且是全球讀者評選，香港現時旅遊業復甦遠比其他城市慢，「夜繽紛」只是一團圍內虛火，未能吸引外地遊客。全世界還是有很多有能力花錢旅遊的人，問題是，香港能否吸到他們過來。不妨先看看全球讀者評選新加坡和東京為第一、二名的原因，或許可提供一點頭緒，顯示現時全球旅客最看重一個城市甚麼元素。

第一名的新加坡：在國際遊客眼中，獅城已蛻變成一個當代藝術的匯集處（contemporary art scene），而她對創科和創新發展的承擔亦有目共睹（例如糅合綠色和科技的Supertree Grove擎天樹叢燈光騷）。新加坡非常進取的全城綠化計劃，亦展示了可持續發展、科技發展和經濟發展三者毫不衝突，且可相輔相成。

第二名東京：國際旅客喜愛這個地方的文化矛盾，超現代的氣息加霓虹燈的摩天大樓，卻又同時夾雜很多寧靜的寺廟和古老日本文物建築；亦由於東京擁有全球最多米芝蓮餐廳，在國際遊客眼中是全球最佳美食天堂之一。

面對着鄰近新加坡、東京和首爾的強勢旅遊競爭力，香港用甚麼去抵禦這方面落後之勢？需要的不是再搞一堆虛火，而是要有深厚經濟發展知識和sense的人，幫助香港部署有策略性、有國際賣點，又有城市特色的長遠計劃，這才能重拾香港應有的板斧。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

最新專欄文章 更多

彩虹災難
2023/10/18
彩虹災難
虛火的特性
2023/10/17
虛火的特性
乘車禮儀
2023/10/16
乘車禮儀
Enjoy對Hello
2023/10/13
Enjoy對Hello
加齡不要臭
2023/10/12
加齡不要臭
香港 日本 美食 新加坡 可持續發展 東京 利嘉敏 米芝蓮 首爾 旅遊資訊

上一篇文章

鼓舞人心嘉年華

下一篇文章

疑團

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？