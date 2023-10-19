習近平提八項行動 促「帶路」更輝煌

在西方國家忙於地緣政治博弈搞得世界亂象叢生之時，第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇在中國隆重舉行，來自140多個國家、30多個國際組織的代表滙聚北京，共謀合作與發展。

中共中央總書記、國家主席習近平昨在開幕式上發表主旨演講，總結了「一帶一路」建設10年的3條重要經驗：第一，人類是相互依存的命運共同體；第二，只有合作共贏才能辦成事、辦好事、辦大事；第三，和平合作、開放包容、互學互鑑、互利共贏的絲路精神，是共建「一帶一路」最重要的力量源泉。習主席強調，「10年的歷程證明，共建『一帶一路』站在了歷史正確一邊，符合時代進步的邏輯，走的是人間正道。」

習主席宣布中國支持高質量共建「一帶一路」的八項行動：構建「一帶一路」立體互聯互通網絡，支持建設開放型世界經濟，開展務實合作，促進綠色發展，推動科技創新，支持民間交往，建設廉潔之路，完善「一帶一路」國際合作機制。

「八項行動」涉及大聯通、大發展、大交流、大合作，體現出中國的大視野、大格局、大氣魄，也清晰地表明，「一帶一路」建設將全面升級。

習主席的主旨演講，給香港參與「一帶一路」建設注入強大信心。夢想有多大，舞台就有多大；舞台有多大，機遇就有多大。在「一帶一路」中覓機遇、謀合作、求發展，定會給香港由治及興注入強勁動力。

「硬聯通」升級 「軟聯通」重點發力

談到「構建『一帶一路』立體互聯互通網絡」時，習主席指出，「中方將加快推進中歐班列高質量發展，參與跨里海國際運輸走廊建設，辦好中歐班列國際合作論壇，會同各方搭建以鐵路、公路直達運輸為支撑的亞歐大陸物流新通道。積極推進『絲路海運』港航貿一體化發展，加快陸海新通道、空中絲綢之路建設。」

對照習主席在2019年第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇上的主旨演講，這次多了「加快」、「高質量」的表述。這說明經過10年建設，「硬聯通」已取得重大進展。比如，10年來中歐班列開行7.7萬列，行駛逾7億公里，相當於往返月球近1,000次。下一步的重點是繼續加快建設，聚焦「高質量」提升檔次，推動「陸海空」通道共同發展。

談到「支持建設開放型世界經濟」時，習主席指出，「中方將創建『絲路電商』合作先行區，全面取消製造業領域外資准入限制措施。主動對照國際高標準經貿規則，深入推進跨境服務貿易和投資高水平開放，中方將每年舉辦『全球數字貿易博覽會』。」

「創建『絲路電商』合作先行區」、「全面取消製造業領域外資准入限制措施」、「舉辦數字貿易博覽會」，這些都是非常具體的開放措施。這表明，中國不僅重視「硬聯通」，更要在「軟聯通」上發力。

發展須可持續 科創有前瞻性

在談到「促進綠色發展」時，習主席指出，「中方將持續深化綠色基建、綠色能源、綠色交通等領域合作，加大對『一帶一路』綠色發展國際聯盟的支持，繼續舉辦『一帶一路』綠色創新大會，建設光伏產業對話交流機制和綠色低碳專家網絡。落實『一帶一路』綠色投資原則，到2030年為夥伴國開展10萬人次培訓。」

習主席強調的關鍵詞是「綠色發展」，提及的措施更加具體。這表明經過10年發展，各國都充分認識到綠色發展的重要性，中國主動扛起推進綠色發展的擔子，讓發展更加環保、更可持續，體現了作為「一帶一路」倡議者的責任擔當。

在談到「推動科技創新」時，習主席指出，「中方將繼續實施『一帶一路』科技創新行動計劃，舉辦首屆『一帶一路』科技交流大會，未來5年把同各方共建的聯合實驗室擴大到100家，支持各國青年科學家來華短期工作。中方將在本屆論壇上提出全球人工智能治理倡議，願同各國加強交流和對話，共同促進全球人工智能健康有序安全發展。」

這段話第一個值得關注的詞彙是「聯合實驗室」，綜觀當今世界，發達國家對發展中國家實行技術封鎖的現象比比皆是，中國就是受害者之一。這種「高牆小院」的做法，既顯得小家子氣，也不能從根本上阻止後來者發展。中國推動「一帶一路」共建聯合實驗室，足見中國的胸懷和氣魄，這將有效滙聚創新資源，推動科技創新能力提升。

第二個值得關注的詞彙是「全球人工智能治理」，人工智能發展方興未艾，如何讓這一產業發展更健康有序？「一帶一路」國家應想在先、做在前，中國願作表率，這體現出中國在科技創新上的前瞻性。

促進「文明對話」 推動「民心相通」

在談到「支持民間交往」時，習主席指出，「中方將舉辦『良渚論壇』，深化同共建『一帶一路』國家的文明對話。在已經成立絲綢之路國際劇院、藝術節、博物館、美術館、圖書館聯盟的基礎上，成立絲綢之路旅遊城市聯盟。繼續實施『絲綢之路』中國政府獎學金項目。」

這段話的關鍵詞是「文明對話」。參與「一帶一路」建設的國家分屬不同的「文明板塊」。文明只有奼紫嫣紅之別，沒有高低優劣之分，各文明之間應該交流互鑑。習主席這段話表明，中國願意促進「文明對話」。

「一帶一路」建設並非一帆風順。某些西方大國從來就沒有停止過抹黑，「中國給相關國家布下債務陷阱」、「中國借此轉移落後產能」、「中國掠奪別國資源」、「中國以此進行意識形態滲透」等荒謬言論不絕於耳。然而，世人的眼睛是雪亮的。截至今年6月底，中國與150多個國家、30多個國際組織簽署了200多份共建「一帶一路」合作文件。這一次，世界上近四分之三的國家「用腳投票」參加盛會，足以說明，世界上絕大多數民眾希望和平發展，願意交流互鑒。

習主席提出中國「支持民間交往」的舉措，在與會代表中引起共鳴，人們相信，在中國的推動下，未來10年「民心相通」定會有更大進展。

機制愈管用 多邊合作愈有效

在談到「開展務實合作」時，習主席指出，「中方將統籌推進標誌性工程和『小而美』民生項目。中國國家開發銀行、中國進出口銀行將各設立3,500億元人民幣融資窗口，絲路基金新增資金800億元人民幣。中方還將實施1,000個小型民生援助項目。」

這段話的關鍵詞是「務實」。中國與別國的合作從來不附加政治條件，也從來不搞虛招。習主席明確提出資金和項目數額，再次體現了中國的一貫的務實作風。正如演講中所說：「共建『一帶一路』，注重的是眾人拾柴火焰高，互幫互助走得遠，崇尚的是自己過得好、也讓別人過得好，踐行的是互聯互通、互利互惠，謀求的是共同發展、合作共贏。」

在談到「建設廉潔之路」時，習主席指出，「中方將會同合作夥伴建立『一帶一路』企業廉潔合規評價體系，同國際組織合作開展『一帶一路』廉潔研究和培訓。」

把「廉潔」作為「八項行動」之一，表明中國政府始終本着對歷史、對人民、對世界負責的態度推進「一帶一路」建設。「廉潔行動」與項目建設同步前行，能得到各國人民的普遍認同和支持，把好事辦好、辦實。

在談到「完善『一帶一路』國際合作機制」時，習主席指出，「中方將同共建『一帶一路』各國加強能源、稅收、金融、綠色發展、減災、反腐敗、智庫、媒體、文化等領域的多邊合作平台建設。」

機制愈是管用，合作愈是有效。「一帶一路」國家已成立了20多個專業領域多邊合作平台，還會搭建更多合作平台、建立更多合作機制。

在主旨演講中，習主席深刻指出、「共建『一帶一路』源自中國，成果和機遇屬於世界。」、「世界好，中國才會好；中國好，世界會更好。」--這已被「一帶一路」過去的「蓬勃10年」所印證，也將被未來「黃金10年」進一步印證。

世界矚目「一帶一路」建設，香港搶抓千載難逢的機遇！

▲ 國家主席習近平表示，10年的歷程證明共建「一帶一路」站在了歷史正確一邊，符合時代進步的邏輯，走的是人間正道。（新華社圖片）