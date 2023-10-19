三方突破搶人才瓶頸 滙聚英才

一場人才爭奪戰，正在全球悄然興起。為配合香港「八大中心」的發展，解決本港勞動力短缺問題，特區政府針對現有人才政策做出較大調整，推出「高端人才通行證計劃」（下稱「高才通」）等措施，正式加入「全球搶人大戰」，筆者認為政府可循三大方向着手，突破過去「搶人才，留人才」之瓶頸位，以加強香港在國際人才爭奪上的軟與硬實力！

事實上，政府積極簡化行政程序，更成立「香港人才服務窗口」實體辦公室，便利海內外人才來港外，香港人才政策更化被動為主動，在各項措施中，以「高才通」反應最為踴躍，而一系列的「搶人才」措施，至今已有逾16萬宗申請，足見香港對全球人才具有相當的吸引力。

筆者調研時關注到一些「高才」、「優才」在社交媒體平台，稱讚政府審批簽證程序簡，效率高，非常期待能盡早到香港並獲更好的發展機會。

然而，不少申請者認為，雖持有簽證，但對自己能否在港找到合適工作發揮所長，能否適應香港的快節奏生活，以至如何安排子女教育等等表示擔憂。

跟進求職住屋困難 助落地生根

誠然，政府在輸入人才的目標，在「搶人才」的人才「數量」上可以說是超額完成，但在「留人才」的政策「質量」上，極需政府繼續推動優化工作，筆者認為，政府可從以下幾方面着手工作，以突破「搶人才，留人才」之瓶頸位。

第一，人才最看重的是機遇和舞台。「高才通」旨在吸引內地及海外各地具備豐富工作經驗及高學歷的高端人才來港探索機遇，「高才通」計劃已吸引到一部分全球百大院校的畢業生來港打拼，但若單靠他們自己探索，而未能有適切的政策或措施，解決他們生活遇到難題，甚至未能為他們開拓更廣更深的就業領域及發展空間，最終或導致相關人才在港處處碰壁、萌生退意。因此，筆者認為政府第一步應就這些人才能往哪些產業及領域、求職時會遇到哪些困難以至住屋教育等問題上，作出整體全套的跟進調研，並且推出不同配套措施，方能幫助更多輸入人才解決各方各面遇到的問題。

同時，香港作為國際化大都市，對海內外眾多人才而言是一個極具吸引力、充滿機遇的地方。現時全球競奪人才激烈，要「留人才」，更需要特區政府與企業進行溝通合作，鞏固優勢產業地位，促進新興產業發展，提高香港的國際競爭力，將餅「愈做愈多，愈做愈大，愈做愈強」，讓國際人才看到香港的發展前景。

醫療子女教育 提供一站式服務

第二，優質人才的流動性很高。「高才通」的申請人數踴躍並不能真正說明香港「搶人才」策略已落到實處，還需思考申請者能否轉化為香港的人力資源，真正做到「留人才」。

香港生活成本高昂、居住條件不佳成為來港人才落地生根的最大瓶頸。筆者跟進人才政策議題時留意到，不少申請者對於在香港的工作機會以及收入待遇等方面是否比內地高等關注，其實不是特別明確，但申請者對可預見的高物價、高房價更為關注。

此外，一些已來港的人士表示，初時到港由於沒有香港身份證、銀行卡以及工作，部分地產中介拒絕提供服務，租房過程並不完全是風平浪靜，特別是對有子女的申請者，對長期留港工作，持觀望態度，顧慮較多。以內地人才計劃為例，一些城市給出「住屋」與「獎金」讓人才「安居」和「樂業」。香港若要「留人才」，政府需做好配套優惠政策，為人才提供一站式服務，包括醫療、住宿、子女教育等方面。

增設「灣區工作證」 利人才流動

第三，人才交流為粵港澳大灣區建設提供活力。香港可借助大灣區一體化優勢，與大灣區內地城市深化合作，深化建設大灣區「一小時」生活圈。改革口岸管理模式，增設「灣區工作證」，便利灣區工作的海內外人才於大灣區流動。粵港澳大灣區各城市應推進融合發展理念，共同構建人才治理新機制，實現人才高地建設的國際化。香港應積極與大灣區內地城市在人才發展方面加強協同合作，提升整個大灣區對人才的吸引力，為灣區和國家的發展貢獻力量。

人才因事業而聚，事業因人才而興。在「一國兩制」下，香港擁有「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，香港作為亞洲國際都會，擁有無限的經濟潛力和機遇，更擁有充滿活力的生活模式、多元化的社區。一系列的「搶人才」政策證明了本港對世界各地人才具有吸引力，但是否後續能「留人才」為港所用，仍需政府繼續優化及落實人才政策，包括善用大灣區城市之間的優勢互補，灣區互聯互通共同推動人才相關政策；同時進一步完善「人才服務窗口」等便利措施，做好人力資源與就業企業的對接，並在住房和子女教育等方面，積極營造人才發展良好留居環境，為香港「搶人才，留人才」，滙聚國際之英才，提供成長的沃土！

▲ 政府在輸入人才的目標，在「數量」超額完成，但在「留人才」的「質量」上，極需繼續優化工作。圖為財政司司長本月出席第三屆香港國際人才高峰論壇。（政府新聞處資料圖片）