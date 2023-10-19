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探尋滬港合作 加速打造「無廢城市」

評論 2023/10/19

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香港特首李家超即將發表其任內第二份施政報告，政府在減排和環保會推出哪些新舉措，是社會關注的焦點之一，包括尋找更先進的垃圾處理方案、推動綠色經濟發展等，以加快推進實現長遠減碳目標。

同樣作為現代大都市的上海，近年積極發展推動垃圾發電技術，全面落實以轉廢為能處理生活垃圾，積極推行「無廢城市」政策，其成功經驗值得香港借鏡，滬港在這方面探尋合作空間，極具潛力。

垃圾填埋非長遠計 港困局待解

近年香港一直被垃圾處理問題困擾。2021年棄置於本港堆填區的固體廢物總量為567萬公噸，每日平均量為15,533公噸，較2020年增加了5.4%。香港已經循環利用了13個垃圾填埋點，只有3個填埋點仍在開放中。按照目前的速率，只需短短幾年這幾個填埋點也將被填滿。而香港2,755平方公里的土地上，作為人口密度排名全球第四的地區，儼然已幾乎沒有空間再建造新的垃圾填埋點。

本港棄置廢物問題嚴峻，廢物處理是近年本港主要溫室氣體排放源的第3位。近年政府也逐步展開應對行動，一方面積極推進減少廢物，化廢為寶。鼓勵住宅大廈範圍內提供廢物分類回收設施，方便居民參與廢物源頭分類，以提高回收物料的收集量數和減少廢物的棄置量。回收網絡至今已有超過130個公共收集點，接收塑膠、玻璃樽、小型電器、四電一腦、慳電膽/光管、充電池，廢紙及金屬等常見的回收物，回收再用。

2021年，都市固體廢物回收率為31%，高於2020年的28%，但相比台灣回收率仍偏低。台北市2003年實施家戶廚餘全面回收，2005年實施垃圾強制分類，成效良好。2022年台灣一般廢棄物回收再利用量共計6,439,099公噸（其中廚餘佔7.6%），回收率達57.29%。

即使與其他內地城市對比，香港也應該奮起直追。內地加速城市化，垃圾焚燒發電於1986年起步，第一座垃圾焚燒發電廠於深圳開始建設。地方政府直到2001年才開始關注垃圾焚燒發電行業，約三分之一的省市在2001至2005年建成投產第一座垃圾焚燒發電廠。

總體上，除了城市化發展帶來的市場需求，政策對垃圾發電行業起到了非常關鍵的主導和推動作用。

根據國家統計局數據，全國城市生活垃圾填埋處理比例，由2010年的80%逐步降至2021年的21%，而垃圾焚燒處理的比例由2010年的17%升至2021年的72.6%，垃圾焚燒逐步成為生活垃圾處理的主要方式。垃圾焚燒發電廠由2010年的104座增至2022年底的583座，並衍生出垃圾焚燒發電行業。

根據城市統計年鑑，全國垃圾焚燒處理能力由2014年的每日20萬噸升至2021年的每日89.1萬噸，全國垃圾焚燒化率已達65.95%，焚燒產能已超十四五規劃預期，可以說整個行業發展速度驚人。

滬垃圾分類焚燒發電 變廢為寶

上海市於2019年7月，已正式實施垃圾分類工作，促進垃圾分類減量並資源化利用。作為上海市政府在海外最大綜合企業集團的上市旗艦，上海實業控股近年積極配合國策，加速向ESG（環境、社會及管治）價值方向轉型，通過增持粵豐環保、入股康恒環境、落成寶山項目等持續努力，在固廢環保、垃圾焚燒發電領域作出了實質性的突破，包括啟動建設重點固廢項目上海寶山再生能源利用中心。這也是上海實施垃圾分類後，首個生活垃圾乾濕一體化末端處理的市級重點工程，對上海市實現生活垃圾零填埋目標具有重要意義。

寶山項目於今年第二季度完成兩套濕垃圾沼氣發電機組的並網發電。其中，乾垃圾通過中溫高壓蒸氣鍋爐高溫焚燒後，再經由再熱式汽輪發電機組進行發電，發電效率達29%以上，遠高於25%左右的行業平均水準。項目通過研發生活垃圾焚燒爐外再熱技術，大幅提高生活垃圾焚燒廠系統發電效率。

濕垃圾則經過分選、破碎後再分類分質處置，不僅解決了濕垃圾獨立處理污染物二次污染問題，而且採用現代新工藝，實現了煙氣超低排放。目前，寶山項目日產能3,800噸，其中乾垃圾日均處理量3,000噸、濕垃圾日均800噸。

項目通過研發高參數發電技術、垃圾智慧焚燒優化控制以及碳排放即時檢測等關鍵技術與裝備，推動生活垃圾的高效處置，極大地減少了化石能源消耗和二氧化碳排放，在中國乃至全球範圍來說都是首屈一指的領軍者。

引入更先進技術 加快低碳轉型

回看香港，政府也在尋找更先進的垃圾處理方案，來減少對堆填區的依賴。事實上香港曾興建過四個垃圾焚化爐，有部分鄰近市區，焚燒垃圾所排放的二噁英對市民健康有極大隱憂，政府遂於九十年代將之逐一關閉。環保署於2013年決定在比鄰石鼓洲的人工島，建造第一期焚化爐，最快於2025年落成。

新一代焚化爐在焚燒都市固體廢物的過程中，會回收廢物的能源而產生電力，估計全面運作後每年可輸出約4.8億度剩餘電力至公眾電網，足夠供10萬戶家庭使用。

然而，目前的方案和進度，顯然無法滿足城市垃圾妥善處理的龐大需求。港府預計在2024年4月1日正式施行垃圾徵費政策，長遠目標是把都市固體廢物的人均棄置量逐步減少40%至45%，同時把回收率提升至約55%，發展足夠的轉廢為能設施，長遠擺脫依賴堆填區。

業界人士普遍建議，政府應擔當主動角色，借鑑內地和國際的經驗，如增加社區回收網點，仿效日本推出垃圾分類中央收集服務等，提高回收效率和再利用率、推行廢棄物垃圾焚燒，多管齊下，科學化應對。

更為直接有效的方法，是積極探求滬港合作的新機遇，在更先進的垃圾發電技術上的合作，探索生活垃圾零填埋的可能性，致力在減排和環保領域上跨出一大步，於政策和經濟上推動低碳轉型，締造可持續發展經濟，造福市民。

環保署於石鼓洲外海人工島，興建本港首座處理都市固體廢物的轉廢為能設施（I‧PARK1）。圖為在珠海預製的首個重約6000公噸的巨型機電設備組件，經水路已運抵香港。（政府新聞處資料圖片）

撰文 : 梁潔 上海實業控股企業傳訊部主管

欄名 : 評論

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