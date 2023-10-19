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議員復會展新風 尚海龍緣何敲鑼？

政治版 2023/10/19

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立法會昨日復會，一眾議員即展新風，謹遵「班長」廖長江教導，如非必要不離開立法會大樓。對於新規矩，有議員認為無妨，亦有議員認為：「重要的不是留住人，而是留住人心。」

據聞，在上周五內會結束後，廖長江和「副

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

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