議員復會展新風 尚海龍緣何敲鑼？ 政治版 2023/10/19 分享： 分享： 立法會昨日復會，一眾議員即展新風，謹遵「班長」廖長江教導，如非必要不離開立法會大樓。對於新規矩，有議員認為無妨，亦有議員認為：「重要的不是留住人，而是留住人心。」 據聞，在上周五內會結束後，廖長江和「副 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 工聯會續Cosplay 「花木蘭」戰區選 2023/10/18 工聯會續Cosplay 「花木蘭」戰區選 區選票站新安排 紀律部隊當主任 2023/10/17 區選票站新安排 紀律部隊當主任 羅淑佩馬場追星 陳卓賢主動「護粉」 2023/10/16 羅淑佩馬場追星 陳卓賢主動「護粉」 工聯會區選分途出擊 25人戰直選 2023/10/14 工聯會區選分途出擊 25人戰直選 「新方向」區選名單 不乏中資背景 2023/10/13 「新方向」區選名單 不乏中資背景 政治 立法會 梁君彥 廖長江 李慧琼 民建聯 人大常委 WhatsApp 區議會選舉 板塊