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Google Chrome及地圖 增添無障礙功能

行政人員版 2023/10/19

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Google在推出Pixel 8系列後，繼續進行更新。而是次Google主要在旗下瀏覽器Chrome及地圖（Google Maps）加入新無障礙功能。

Google Maps中Lens功能使用人工智能及

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