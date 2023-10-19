Google Chrome及地圖 增添無障礙功能 行政人員版 2023/10/19 分享： 分享： Google在推出Pixel 8系列後，繼續進行更新。而是次Google主要在旗下瀏覽器Chrome及地圖（Google Maps）加入新無障礙功能。 Google Maps中Lens功能使用人工智能及 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 X收新用戶7.8元年費 新西蘭菲律賓試行 今日 X收新用戶7.8元年費 新西蘭菲律賓試行 AI時代降臨 引發第四次科技革命 2023/10/18 AI時代降臨 引發第四次科技革命 領先全球 華為擁5.5G技術 2023/10/18 領先全球 華為擁5.5G技術 Netflix打擊共享帳戶 訂閱雖增料難逃加價 2023/10/18 Netflix打擊共享帳戶 訂閱雖增料難逃加價 SpaceX實習生 藉AI破解2千年古卷 2023/10/18 SpaceX實習生 藉AI破解2千年古卷 人工智能 Google Android iOS Google Maps Google Chrome