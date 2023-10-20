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MASAHIROMARUYAMA 不安本份的目光

副刊版 2023/10/20

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以前大家都會視眼鏡為一種用來矯正視力的工具，但時至今日，用家們都會明白到眼鏡可被視為時尚的一部分，而且它比服裝更直接面對群眾，因此，如果眼鏡的舒適度和款式配合得宜，實在是功德無量。而來自日本的

...

欄名 : Fashion

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