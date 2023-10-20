Christian Louboutin X Marvel 無限之旅

縱使近兩年Marvel的電影和電視劇集的聲勢大不如前，多套出品口碑欠佳，唯獨只有《銀河守護隊3》在票房和口碑上雙雙奪冠，但這並未阻礙到品牌與時裝品牌的合作關係，依然有不少時裝品牌會同Marvel合作以

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