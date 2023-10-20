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台灣三峽森林溫泉酒店 養生文化深度遊

副刊版 2023/10/20

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泡溫泉雖是一年四季都適合的活動，只是秋冬的冷風令人更想念那種溫暖。日本是溫泉經典之選，但台灣的溫泉種類亦不少。距離香港人最常到訪的台北市不到一小時車程的三峽，這個難得保持着寧靜純樸小鎮，隱藏在半山森林

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欄名 : Travel

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