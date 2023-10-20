JAEGER-LECOULTRE大玩一體兩面 金宇彬、Nicholas Hoult互換 副刊版 2023/10/20 分享： 分享： 不知你會否跟筆者一樣，愛看時裝或鐘錶廣告，從中大可知道哪個品牌的品味和誰是市場上最新的帶貨王/廣告寵兒（當然私心一點看看大家是否心有靈犀），而今個秋季瑞士鐘錶品牌積家（JAEGER-LECOULTRE ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : Watch 最新專欄文章 更多 色戰FRANCK MULLER 2023/10/13 色戰FRANCK MULLER 變型精鋼HAUTLENCE 2023/09/29 變型精鋼HAUTLENCE 江詩丹頓 X 勞斯萊斯 IWC X Mercedes-AMG 流動機械的驚喜聯乘 2023/09/22 江詩丹頓 X 勞斯萊斯 IWC X Mercedes-AMG 流動機械的驚喜聯乘 CARTIER 50年一會 大玩法式時髦 2023/09/15 CARTIER 50年一會 大玩法式時髦 最佳女團BLANCPAIN 2023/09/08 最佳女團BLANCPAIN