JAEGER-LECOULTRE大玩一體兩面 金宇彬、Nicholas Hoult互換

不知你會否跟筆者一樣，愛看時裝或鐘錶廣告，從中大可知道哪個品牌的品味和誰是市場上最新的帶貨王/廣告寵兒（當然私心一點看看大家是否心有靈犀），而今個秋季瑞士鐘錶品牌積家（JAEGER-LECOULTRE

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