香港蜆殼與建造業協作推動「碳補償」 落實能源轉型邁向淨零未來

蜆殼集團近年積極視低碳業務為重點項目，於2021年2月啟動「賦能進步」（Powering Progress）策略加快業務轉型，致力於2050年之前邁向淨零排放目標。在執行上，集團的減碳對策是「避免，減少，抵銷」，首先幫助客戶在營運中避免產生二氧化碳排放，然後盡可能減少剩餘的排放，再而抵銷難以避免的碳排放。

香港蜆殼有限公司常務董事余靜雯表示，香港蜆殼不僅積極發展低碳燃料和產品，更響應政府推動發展電動車的策略，開拓電動車充電網絡，也為建造業界在能源轉型方面提供不同的方案，當中包括用以抵銷難以避免碳排放的「碳補償計劃」。

碳信用項目獲認證 抵銷難以避免碳排放

「碳補償計劃」是集團實現能源轉型的重要方向之一，當中的環球碳信用組合來自超過110個項目，分布於逾25個國家營運，種類包括自然類別的植樹造林、自然資源保護、重新造林，以及其他方法學類別的可再生能源、廢棄物管理等。其中位於青海的植樹造林項目佔地約1萬4千公頃，每年平均產生約77萬個碳信用，更能保護兩種極度瀕危的物種，以及為當地創造1萬多個與種植樹木和維護森林相關的工作職位。這些碳信用所來自的項目均通過蜆殼審批過的國際認可的碳標準認證，包括Verified Carbon Standard（VCS）及Climate,Community & Biodiversity Standards（CCB Standards）等。

香港蜆殼與不少來自建造業的客戶建立長期合作關係，更成為能源轉型路上的重要夥伴。業界領先的混凝土及石料綜合方案供應商友盟建築材料有限公司（友盟）於今年9月獲政府發牌，成為本港首間獲批准使用電動混凝土車的供應商。香港蜆殼一直為友盟提供產品和服務，今年10月友盟更成為首間擁有車隊的公司在Shell Recharge充電網絡上使用車隊卡。隨着友盟試行電動混凝土車，香港蜆殼亦特別為其提供一站式電動車充電方案，包括安裝專用充電位。

▲ 香港蜆殼為友盟提供一站式電動車充電方案，包括安裝專用充電位、安排車隊卡於Shell Recharge充電網絡上使用，以及「碳補償計劃」。

友盟ESG主管胡兆基表示：「我們與香港蜆殼有着共同的理念，多年來均是堅實的合作夥伴。早從2016年開始，友盟旗下部分車隊已採用B5生化柴油，為源頭減排及社會可持續發展出一分力。為進一步落實減碳目標，所有車隊從2020起參加『碳補償計劃』，希望藉此有效地抵銷在運輸過程中難以避免的碳排放，從而實現淨零目標。」

締結長期合作夥伴 助抵銷約800噸排放

除了支援車隊淨零轉型，香港蜆殼也透過其他方式推動碳補償。今年8月，協興建築集團（協興）成為首家加入Shell香港潤滑油「碳補償計劃」的合作夥伴，該集團旗下惠保香港董事及總經理楊頌禮表示：「Shell是可靠的能源夥伴，多年來在不同層面為我們提供更潔淨的能源。在2021年，集團整個車隊超過100部車輛和Shell車隊油卡在碳補償方面進行合作。今年集團再度與Shell合作『碳補償計劃』，預計到2023年12月，Shell高質量的環球組合碳信用將補償約800公噸的二氧化碳當量。 」

余靜雯相信，透過與友盟及協興攜手合作，除了能有效協助客戶抵銷難以避免的碳排放， 從而實現淨零排放， 建設更多環保工程外，更能在建造業界中發揮示範作用，令更多業內人士關注減碳的迫切性，繼而實踐減碳行動。

▲ 香港蜆殼與友盟於2022年簽署淨零排放合作備忘錄。

驅動低碳獲獎項表揚 擴充Shell Recharge網絡



香港蜆殼近日獲中華電力頒發「創新節能企業大獎」的驅動低碳大獎，以表揚Shell Recharge積極擴展電動車的充電站網絡，減少碳排放並支持可持續交通系統普及化。

Shell Recharge於2021年12月在粉嶺逸峯廣場設立首個Shell Recharge充電站，2022年5月在尖沙咀中港城開設第二個充電站，更是全港充電速度最快的充電站（300kW）；2022年6月在機場貨運大樓的油電站成為全港首個配備電動汽車充電的加油站。其後又與新世界、領展以及現代汽車成為戰略合作夥伴，以及即將 推出車隊充電服務，開通Shell Card在ShellRecharge充電網絡上使用及提供

商用充電站方案，滿足商用客戶在車隊能源轉型上的不同需求。到2023年年底，香港蜆殼將在全港安裝超過500個電動車充電位。

▲ 香港蜆殼近日獲中華電力頒發「創新節能企業大獎」的驅動低碳大獎。

（特約）