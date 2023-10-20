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輝煌延續

副刊版 2023/10/20

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歐陸寫實派油畫以深度和光綫把山和海變得立體，這幅創作於一八五四年、名為《Victoria City》（維多利亞城遠眺）油畫吸引着醫生，是香港過去一百七十年的改變，現正在香港藝術館展出。

西洋畫家Youqua（煜呱）在十九世紀活躍於廣東一帶，屬於所謂China Trade Art畫家。這幅油畫所展現的香港景貌，當時已被英國殖民統治十二年，英式建築開始在中環、灣仔一帶林立，畫中甚至見到港督府和聖約翰大教堂初貌，小漁村開始轉化為城市。

相對今日的維多利亞港，香港經歷多番災難，而每次災後只會變得愈強愈美麗。廣東響應大平天國爆發洪兵起義的難民潮、日軍佔據三年八個月、六七暴動、七三股災、○三沙士、一九修例風波、新冠疫情……從小漁村走到國際大都會的一百七十年間，香港吃過不少苦頭才得到今日的輝煌。

惟來得不易的輝煌要維持也不容易，甚至應說是十分困難。偉大羅馬帝國和盛極一時的唐朝，最終也走上沒落之路，歷史上沒有永遠輝煌的國家或城市。香港經歷修例風波和新冠疫情後，所面對的困境竟然是祖國的成功，轉眼十幾年，深圳已成為飲食娛樂天堂，平靚正之餘服務態度良好，難怪不少香港人北上消費，因而大大打擊了本地的零售飲食業。而這只是開始，內地的專業服務水平也日漸提升，以醫藥為例，某些昂貴抗癌藥在內地的價格便宜一大截，不少患者因而北上看醫生買藥，又例如牙科服務，水平高而價錢不貴。

當國家做得好時，香港唯一出路就是做得更好，加倍努力才能讓這一百七十年的輝煌延續下去。

《維多利亞城遠眺》，香港藝術館藏品。（專欄作家提供）

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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