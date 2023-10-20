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難為了老闆

副刊版 2023/10/20

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坐的士總會以「近排生意幾好嗎？」與司機展開話題。要了解民情，跟的士司機聊聊就知真實情況，例如：「夜經濟？一樣靜過鬼呀！」有一回，與一位的士司機聊起，他原本是四間食肆的老闆（兩間串燒居酒屋、一間日本料理及一間學校飯堂），疫情期間，學校關閉，沒有人會叫串燒作外賣，最終全部倒閉，轉行揸的士。他說：「朝早七點半開始係返工返學鐘數，勤力啲揼幾轉，幫補下。」我問：「現在已復常，有否想過再做食肆？」司機先生道出幾個重點：一、見過鬼怕黑；二、疫情未是最可怕，限聚、清零和營業時間限制才是最無奈之事；三、現時經濟市道根本未好番，所以他猶有餘悸地說：「咪搞！」

我也有不少朋友開食肆，疫情期間很難捱，即使捱得住的，都五勞七傷。故疫情過後，我都會大力支持朋友和相熟食肆。因為知道他們經營艱難，故從不要求提供折扣。有老闆朋友會特意端上免費小食或甜品，人家心意，欣然接受，但到埋單會爽手多付小費。食肆老闆朋友未必經常在場，故有時我光顧前不會告知，亦不會透過他訂位，吃完翌日才發個短訊給他：「昨晚到你餐廳用膳，味道仍保持水準」以示支持，那是對雙方都舒服的處理。

但這些老闆朋友曾向我訴苦，他們的親朋戚友，甚至有些名人或KOL，會奉旨要求他給大折扣和不合理的優惠，基本上是白做一枱生意，甚為離譜。也有老闆朋友告訴我，曾有知名人士一枱八人晚飯，埋單數千元，他瞄了瞄張單，說：「你這裏不值這個價錢（但成枱人掃光所有餸菜），我只會給你二千三，差不多了。」然後叫旁邊秘書遞上現金。若大家知道其身份，必譁然O嘴。但打開門口做食肆的，遇上此等顧客，實在有苦自己知。

這些人，以幫襯支持為名、喪搲着數為實，有親朋戚友或顧客若此，失不足惜，直情少個當贏。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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