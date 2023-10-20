以巴局勢與世界地緣政治

1948年4月10日，猶太人中的最強大腦愛因斯坦寫了一封信給一個駐在紐約的猶太復國主義組織的負責人Rifkin。信中只有兩句：「當一個真實及最終的災難在巴勒斯坦降臨到我們身上時，第一個應負上責任的是英國人，第二責任者則是從我們衍生出來的恐怖組織。我不願跟受到誤導及犯了罪行的人見面。」

以擴大佔據 巴人居住地愈小

愛因斯坦何出此言？原來Rifkin不久前曾寫過信要求大名鼎鼎的他公開支持猶太復國主義，但在當年4月9日，這個組織卻派遣恐怖分子在一個城鎮殺害了百多名平民，以便把此地的阿拉伯人清洗掉，讓猶太人居住。愛因斯坦是一位和平主義者，本身曾受過納粹迫害，顛沛流離，深明民族之間真誠對話的重要性。在以色列建國前的近兩千年，猶太人在世界各地流散，沒有國家，巴勒斯坦地區早已成為阿拉伯人及其他族裔的家園，但在40年代，英國卻慷他人之慨，鼓勵猶太人從世界各地來此建國。建國土地來自何處？要靠侵佔巴勒斯坦原居民的土地！這怎可能不造成種族之間的嚴重衝突？猶太復國主義者的主要法律理據是甚麼？60年代有首風行一時Pat Boone唱的歌《Exodus》（講述以色列建國的電影《戰國英雄》插曲），歌詞第一段：「這是我的土地，上帝給了我們這片土地」，竟是他們真心相信的「理據」。

以色列通過戰爭及甚至恐怖襲擊建國，經過幾次戰爭後，我們從歷史地圖可見，巴勒斯坦人民居住的地方不斷被蠶食縮小，以色列的佔據地卻不斷擴大。今天巴人所佔之地只剩下約旦河西岸及只等於三分一個香港面積的加沙地帶。

以趕盡殺絕做法 不符美利益

2006年加沙人民透過投票讓堅決主張抵抗以色列的哈馬斯組織掌握了加沙的管治權，以色列及美國都很不高興。2007年起，以色列採用了封鎖政策，把加沙的邊界用高牆圍困起來，運入食物、食水等都要以色列批准。2008、2014及2021年以色列都有大規模轟炸加沙人口密集的市區，數以千計的平民死亡。2018年以色列的極右分子還提出要把位於伊斯蘭教最神聖地方之一al Aqsa的伊斯蘭教聖殿拆掉，代之以猶太教神廟。這不啻是火上加油，哈馬斯以飛彈回應，雖是以暴易暴，不足為法，政治上卻頗被憤怒的巴人所支持。

以色列政府對付巴人的政策，不少可以用趕盡殺絕，以除後患作描述，此政府似乎相信這才是徹底解決問題的方法。在近日的事件中，以方指令加沙人民要24小時內從北部遷到南部，便有種族滅絕的意味。加沙只在北部有醫院及難民營，公路及公共基建早已被炸掉，加沙的難民與傷者根本無處可去。若以色列堅持計劃轟炸北方，眾多平民只會傷亡。巴人也根本不相信以方存有人道主義心腸，他們離開後，土地只會被吞掉，歷史上這已有先例。巴人痛恨以色列人是顯而易見，難以化解的。難怪有人認為以色列政府要把別人趕盡殺絕的風格，只會使別人抱着同樣的態度對付她。

從戰略上看，以色列現屆政府的做法並不符合美國的利益。美國政府認為頭號的對手是中國，她也曾試圖利用俄烏戰爭制裁俄羅斯，希望俄羅斯會崩潰及改朝換代，但現在事與願違，烏克蘭變成消耗美國資源的國家，政治價值又大幅貶值，美國若能找到下台階，可能會放棄掉烏克蘭，把資源用在對付中國之上，以巴之爭卻可能把美國的部署打亂。

烏國政治價值大貶 或遭遺棄

美國在中東的影響力早已衰退，中國能把互相敵視的沙特阿拉伯與伊朗拉在一起，使其關係正常化，已是美國不想做也做不了的事。美國猶太人影響力巨大，美國政府若得罪以色列或不顧其利益，隨時會輸掉選舉並被媒體罵個不休。美國若撤離中東，按照以色列與阿拉伯諸國的惡劣關係，則以國危矣，解救之道是拉攏中東國家使其與以色列友好。目前美國力促沙特與以色列關係正常化便是為此鋪路，沙特乘機要美國多賣軍火給她，美國也很可能願意。但沙特也曾表明，與以色列的任何協議都須建基在巴勒斯坦建國能取得重大進展之上，現今世界多個地方對以色列正在製造的人道主義災難民意沸騰，西方傳媒也掩蓋不了。若然沙特聽從美國不顧一切與以色列交好，很可能國內政治會不穩，所以乾脆宣布擱置跟以色列的談判。

以巴之爭 打亂美國遏華大計

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）第一時間跑到以色列打氣，似起不了甚麼作用，以色列並無停止轟炸加沙。美國總統拜登（Joe Biden）見事態嚴重，要親自飛去以色列擺平，但在起飛前以色列卻炸掉加沙一醫院，死了500人。這是嚴重的人道主義危機，拜登恐怕也回天乏力，勸阻不了以色列，中東的伊斯蘭國家與以色列的對峙會繼續下去。美國被中東纏住，其遏華大計又將延誤。

▲ 加沙一醫院被轟炸引致500人死亡，造成嚴重的人道主義危機。以巴衝突持續升溫，美國恐怕也回天乏力，勸阻不了以色列。（路透社資料圖片）