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5招深化政策 建設國際創科中心

評論 2023/10/20

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國家十四五規劃，支持香港建設「國際創科中心」，去年國家主席來港時，亦重申國家對香港的期望，希望香港為國家成為現代科技強國作出貢獻。今屆特區政府自上任以來，在推動創科工作上非常進取，推出了多項政策。

行政長官的第二份施政報告即將在下周發表，筆者期望特區政府除了繼續推行現有政策外，推動創科的工作應進一步深化，為建設「國際創科中心」而精益求精。

去年施政報告提出「引進重點企業辦公室」和「人才服務窗口」，同時又推出了「高端人才通行證計劃」，各個項目均有不錯的進展。例如引進辦公布約有30間企業計劃來港發展或擴展業務，將帶來超過300億元的投資。引進辦在不足一年的時間內有此成績，表現不俗。至於輸入人才方面，截至今年9月，各項輸入人才計劃共有超過10萬宗獲批；其中，「高才通」共收到逾5萬宗申請，約39,000宗獲批，從人數而言，可見政策成效突出。

設科技成果轉移中心 增成功率

招商引資、招攬人才的工作，均有進展，是一個很好的開始，但政策總有優化的空間，筆者集中就以下5個範疇提出深化工作的建議，一是促進科技成果轉移、二是深港創科園（創科園）香港園區須全面配合深圳園區發展、三是培育本地創科人才、四是加快跨境數據流動、五是促進跨境科研資金的流通。

一、促進科技成果轉移：去年施政報告設立100億元的「產學研1+」計劃（「計劃」），為推動科研成果落地提供資金，但只提供資助並不足夠，筆者建議政府設立一個「科技成果轉移中心」，作為學界和業界的中介人，專門協助科研成果轉化中的溝通聯繫，並且負責處理當中涉及的專利權轉移，提高科研成果轉化的速度和成功率。

港深合作 促創科資源有效流動

二、創科園香港園區須全面配合深圳園區發展：今年8月，中央公布《河套深港科技創新合作區深圳園區發展規劃》，就創科園的深圳園區一共提出30項措施，包括便利人流、物流、資金流和專業人士跨境流動等的措施。雖然這份《發展規劃》涵蓋的是深圳園區的發展和布局，但事實上《發展規劃》的出台，亦需要香港特區與深圳商討上述措施如何具體落實，從而促進一區兩園的互相協作，推動創科資源的有效流動。

三、培育本地創科人才：輸入人才方面，現已有數萬人透過「高才通」來港，這只是第一步，政府還要繼續努力「留人才」，幫他們配上合適及有發展前景的職位。至於本地創科人才的培育，筆者對於《創科發展藍園》鼓勵大學開辦更多創科課程，非常認同。至於《藍圖》建議進一步在中小學推動創科教育，筆者認為可以做更多，正如在7月份筆者提出的議員議案所講，當局必須全面檢討創科教育，把創科教育融入於正規中小學課程之中，而不是用「外掛件」的形式，外掛一些編程、人工智能課程在正規課程之上。

四、加快跨境數據流動：第四項深化工作是要加快跨境數據流動。現時，內地數據出境有嚴格的規定要遵守。不過今年6月出現突破點，特區政府與國家互聯網信息辦公室簽署了《促進粵港澳大灣區數據跨境流動的合作備忘錄》，便利敏感和重要的數據能有序地流到香港；而日後香港則應以本身獨特地位，為大灣區適度引入國際的數據，加速推動數據跨境安全流動，有利香港逐步建設為國際數據港。而為了確立政府在數據管治以及立法的方向，建議特區政府建立數據管治體系，包括設立香港數據局。

助創科園 打造1小時國際融資圈

五、促進跨境科研資金的流通：最後談一談促進跨境科研資金的流通。《發展規劃》就創科園內善用內地和香港的資本提出了建議，包括共同設立創投基金、組建跨境雙幣早期母基金和系列專業子基金等。日後相關建議落實，將有利促進跨境科研資金流通。而香港也可以發揮國際金融中心的角色，協助創科園內企業吸納海外融資，為創科園打造一小時「國際融資圈」。

《發展規劃》的建議落實需時，筆者建議跨境科研資金流通，可先由「產學研1+計劃」開始。「產學研1+計劃」為科研團隊提供配對資助。符合資格參與「計劃」的本地院校，多有在內地設立分校或實驗室，本身已有與內地業界合作，當中當然包括資金的參與。不過「計劃」只認可本地資金的規定，為了善用內地科研資金，建議政府容許獲6所指定大學確認的內地資金，可計入「產學研1+」計劃的投資配對之中。

國家對香港的創科發展有很高的期望，社會能見到特區政府過去一年的努力，但要做到為國家成為世界科技強國作出貢獻，仍要加一把勁，我們拭目以待下星期行政長官公布第二份施政報告，推出更多措施提高香港創科實力。

中央8月公布《河套深港科技創新合作區深圳園區發展規劃》，包括便利人流、物流、資金流和專業人士跨境流動等的措施。（資料圖片）

撰文 : 黃錦輝 立法會議員、香港中文大學工程學院副院長（外務）、香港專業及資深行政人員協會副會長

欄名 : 評論

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