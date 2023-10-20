源頭「走塑」 加速完善配套

立法會三讀通過《2023年產品環保責任（修訂）條例草案》，主要目的是為了管制即棄膠餐具和其他塑膠產品提供法律框架；以及優化廢電器電子產品生產者責任計劃和玻璃飲料容器生產者責任計劃。作為法案委員會主席，我在發言時強調，從源頭鼓勵「走塑」固然重要，加速完善相關配套更不可少。

為了建設循環經濟及可持續的綠色生活環境，環境局於2021年公布《香港資源循環藍圖2035》，以「全民減廢•資源循環•零廢堆填」為願景。當局又先後就處置廢電器電子產品和玻璃飲料容器而推行強制性生產者責任計劃，通過收取循環再造徵費，促進源頭減廢。

加強宣傳 鼓勵市民改變習慣

經過各界多年的努力，社會普遍認同源頭減廢的重要性，《條例草案》的主旨亦在於從源頭減少使用塑膠產品，這是大家都支持的。但在落實規管措施的過程中，當局仍需妥善執行，應充分考慮相關即棄塑膠產品的消耗量和廢物產生量，以及非塑膠或可重用替代品的普及程度和可負擔程度，既要加強與業界溝通，擬備清晰指引，協助業界了解相關條文的適用範圍，又要加強宣傳教育，鼓勵市民改變行為習慣，這樣才有可能在推動環保與滿足市民和相關業界的需要之間取得適當平衡。

本人了解到政府當局已委聘香港品質保證局推出網上綠色餐具平台，以加強發放有關非塑膠即棄餐具替代品的資訊，下一階段還會加入可重用餐具的相關資訊，這是值得肯定和支持的。

為了落實《香港資源循環藍圖2035》訂立的目標，特區政府除了妥善推行固體廢物徵費計劃，擴大生產者責任制至不同物料容器和物品，以加強推動源頭減廢，更應全面考慮不同物料回收和棄置的整體成本，訂立符合整體社會效益的廢物循環機制和政策配套，並為環保回收業界提供經濟誘因，包括土地、資金和技術支援等，加強支援回收業。同時推動分類回收，並擴展社區回收網絡，並為更多綜合廢物管理等設施進行選址和規劃，興建現代化的轉廢為能設施，以及於「北部都會區」劃地擴建環保園。

當局也應增撥專項環保科研資源，設立「環保技術產業化及發展中心」，鼓勵業界善用科技，支援業界開發環保技術，增加非塑膠或可重用替代品的種類並降低成本，以及促進區域環保技術的轉讓與合作，將廢物資源化，構建循環經濟，以締造可持續的廢物處理方式。

借鑑先進地區經驗 轉廢為能

特區政府也應積極借鑑先進地區經驗，提升處置廢物的整體能力。在今年8月7日至9日，立法會環境事務委員會訪問團聯同由謝展寰局長任團長的環境及生態局訪問團，前往粵港澳大灣區多個內地城市進行職務訪問，其中一個目的，是調研這些城市在轉廢為能/轉廢為材等領域的最新發展，為此，訪問團曾參觀位於前海自貿區的「南山能源生態園」，以了解深圳市在規劃、建設及營運垃圾焚燒處理設施、轉廢為能的經驗。

這園區每日處理2,300公噸生活垃圾，附近有住宅區及新開發的商住混合區，市民對這現代焚化設施並不抗拒，而園區亦成為集展覽、藝術、教育、休閒為一體的社區中心，是網紅打卡熱點，日後還會有利用再生能源的游泳池。深圳已建有多座類似的轉廢為能設施，可以處理全市所有的生活垃圾，不再需要堆填了。

目前香港第一座類似的設施還在興建中，相比深圳已遠遠落後，而第二座設施還未落實，堆填區將面臨爆滿，時不我予，政府當局必須快馬加鞭！

▲ 今年8月，立法會環境事務委員會聯同環境及生態局訪問團，參觀位於前海自貿區的「南山能源生態園」，調研轉廢為能/轉廢為材等領域的最新發展。（政府新聞處資料圖片）