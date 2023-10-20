設臨床研究所 減醫療負荷一舉多得

香港醫療人手短缺眾所周知，日前一名內地三甲醫院專科醫生，於小紅書上分享於香港就醫的體驗，便引起了網友的熱議。事主因右側腰部突發疼痛，早上8時前往公立醫院急症室，由於被列為「次緊急」，近3小時才進行第一項檢查，至下午6時完成所有檢查後，實際看診時間只有3分鐘。事件反映，隨着人口老化，公營醫療服務系統的負荷只會愈趨嚴峻。

擴收生門檻 塑跨學科複合人才

醫護人手短缺亦伸延至生物科技研究的領域。由於大多藥物研發均由醫學教授推動並需要在醫院進行，因此實際上很依賴有志於研究工作的醫護的支持甚或是主導。在人手不足的困境下，醫院更無誘因鼓勵人員參與相關研究。然而，研究工作不但能加速藥物研發，節省成本，其過程本身對提升醫療質素、協助病人等都具有重大意義。

為彌補差距，特區政府正積極考慮增加本地醫科生的學額。但是，此渠道所增加的人手始終有限，政府應多管齊下，考慮擴大本科生以外的收生門檻。例如，香港大學現已為生物醫學科學和生物醫學工程專業的應屆生，開設了能通往醫學學士的快速升學階梯，豁免修讀部分生物醫學相關課程。

這不僅有助於緩解香港醫生不足，長遠而言，具備研究背景的跨學科、複合型人才，將為香港醫學發展帶來獨特視角，有望填補臨床醫學科學家角色的空缺，助力轉化香港臨床領域的優越基礎研究成果，提升整體治療水平。臨床試驗亦可以產生巨大經濟效應，例如2018至2019年，臨床試驗項目的投資就為英國帶來27億英鎊的收益。

助大學醫局私營機構 協調資源

反觀香港的臨床研究，主要依賴大學轄下臨床研究中心的支持，服務範圍因而局限於本港兩所教學醫院，佔了全港超過六成的臨床試驗數目。醫院缺乏人手提供行政及研究方面支持，令研究者需在其日常工作以外，自行進行研究或為相關工作提供支援，凸顯了需要由醫務衞生局進行策略性規劃，提供包括人手在內等適切支援的必要性。

筆者認為，醫務衞生局應設立臨床研究所，為臨床研究發展擔當策略性規劃的角色。研究所可以參考英國國家健康與保健研究所，以財政獨立的模式進行運營，擴大目前研究處的職權範圍，並統籌協調大學、醫院管理局及私營機構，分配及整合資源，促進共同發展。

紓緩人手壓力 吸海外生科企業

研究所亦可為生物製藥公司及醫院提供一站式研究支援服務，更可以建立研究網絡，加強臨床研究者與業界之間的合作並提供資金支援。更重要的是，研究所可以在人才培養方面擔任重要角色，培養並聘請臨床醫學科學家，培育新晉的醫學研究人才，令香港的研究生態更為蓬勃，長遠也能紓緩醫院人手的壓力。

近年來，政府忙於招商引資，而生物科技公司正是其中的重要一環。透過增強統籌香港的臨床研究，不但能夠吸引海外龍頭企業，將其研發價值鏈進駐香港，更能培養多元人才，提高香港的醫療及研發水平，一舉多得。正所謂機不可失，政府應當機立斷，方能將香港打造成亞洲臨床研究的橋頭堡！

▲ 醫務衞生局應設立臨床研究所，為臨床研究發展擔當策略性規劃的角色。（資料圖片）