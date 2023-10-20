  • 26°C
香港時間 : 20231020日 (週五) 01:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

發揮港優勢 新作為共建一帶一路

評論 2023/10/20

分享：

分享：

國家支持、推進高質量「一帶一路」建設，香港應抓住極好機遇和無限商機，結合具有的條件和優勢，對標落實支持共建八項行動，全方位參與、服務「一帶一路」，以新作為展現新貢獻，分享共建共贏豐碩成果。

優化營商環境 吸引外資項目

為共建企業和經濟體，提供高品質專業配套。對照國家支持行動，在建設開放型世界經濟、開展務實合作、推動科技創新等方面，從項目融資、風險管理、建築工程、航運物流等方面，為企業參與「一帶一路」建設項目，提供有力支撑和所需服務，促進、保障共建項目得以順利實施。

香港「背靠內地、外聯世界」，集國家和國際優勢於一身，把這些顯著優勢更好發揮出來，強化優質營商環境，吸引更多共建國家在港設立地區總部和機構，不斷增加對共建國家的直接投資，為國家引進更多外資項目。擴大跨境貿易結算人民幣數額，持續拓展離岸人民幣業務，提升國際金融中心地位，把「一帶一路」重要商貿投資平台作用發揮得更好。

支持民間交往 建立廉潔之路

利用獨特優勢，支持「一帶一路」國家民間交往。香港中西人才滙聚，中外文化交融，積極打造中外文化藝術交流中心，通過舉辦各類國際性會議、展覽和活動，釋放活力和潛在能量，擴大與共建國家民間交流，促進民心相通。爭取加入絲綢之路旅遊城市聯盟，更好展現香港旅遊品牌，推動「一帶一路」沿綫旅遊業高質量發展。

為建立廉潔之路做出積極努力。香港廉潔指數排名亞太地區前三，廉潔制度體系健全、完善，反腐敗有成功做法和經驗。可為「一帶一路」廉潔研究、建立企業廉潔合規評價體系，提供重要參考和有益借鑒。高質量「一帶一路」建設，離不開法律保駕護航，香港應在國際法律和爭議解決方面，做出更大努力，發揮更好作用。

充分發揮「一國兩制」優勢，勇於走在「一帶一路」建設的前面，以成功做法和工作成效，深化與灣區城市的合作，促進粵港澳大灣區在更廣領域、更高層面、更深程度上，參與高質量「一帶一路」建設，也對建設世界一流大灣區是有力推進。

香港應抓住極好機遇和無限商機，結合具有的條件和優勢，對標落實支持共建八項行動，全方位參與、服務「一帶一路」。（資料圖片）

撰文 : 陳清霞 行政會議成員

欄名 : 評論

最新專欄文章 更多

設臨床研究所 減醫療負荷一舉多得
今日
設臨床研究所 減醫療負荷一舉多得
源頭「走塑」 加速完善配套
今日
源頭「走塑」 加速完善配套
5招深化政策 建設國際創科中心
今日
5招深化政策 建設國際創科中心
以巴局勢與世界地緣政治
今日
以巴局勢與世界地緣政治
探尋滬港合作 加速打造「無廢城市」
2023/10/19
探尋滬港合作 加速打造「無廢城市」
經濟 香港 指數 人民幣 服務 品牌 貿易 展覽 一國兩制 外資

上一篇文章

設臨床研究所 減醫療負荷一舉多得

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？