發揮港優勢 新作為共建一帶一路

國家支持、推進高質量「一帶一路」建設，香港應抓住極好機遇和無限商機，結合具有的條件和優勢，對標落實支持共建八項行動，全方位參與、服務「一帶一路」，以新作為展現新貢獻，分享共建共贏豐碩成果。

優化營商環境 吸引外資項目

為共建企業和經濟體，提供高品質專業配套。對照國家支持行動，在建設開放型世界經濟、開展務實合作、推動科技創新等方面，從項目融資、風險管理、建築工程、航運物流等方面，為企業參與「一帶一路」建設項目，提供有力支撑和所需服務，促進、保障共建項目得以順利實施。

香港「背靠內地、外聯世界」，集國家和國際優勢於一身，把這些顯著優勢更好發揮出來，強化優質營商環境，吸引更多共建國家在港設立地區總部和機構，不斷增加對共建國家的直接投資，為國家引進更多外資項目。擴大跨境貿易結算人民幣數額，持續拓展離岸人民幣業務，提升國際金融中心地位，把「一帶一路」重要商貿投資平台作用發揮得更好。

支持民間交往 建立廉潔之路

利用獨特優勢，支持「一帶一路」國家民間交往。香港中西人才滙聚，中外文化交融，積極打造中外文化藝術交流中心，通過舉辦各類國際性會議、展覽和活動，釋放活力和潛在能量，擴大與共建國家民間交流，促進民心相通。爭取加入絲綢之路旅遊城市聯盟，更好展現香港旅遊品牌，推動「一帶一路」沿綫旅遊業高質量發展。

為建立廉潔之路做出積極努力。香港廉潔指數排名亞太地區前三，廉潔制度體系健全、完善，反腐敗有成功做法和經驗。可為「一帶一路」廉潔研究、建立企業廉潔合規評價體系，提供重要參考和有益借鑒。高質量「一帶一路」建設，離不開法律保駕護航，香港應在國際法律和爭議解決方面，做出更大努力，發揮更好作用。

充分發揮「一國兩制」優勢，勇於走在「一帶一路」建設的前面，以成功做法和工作成效，深化與灣區城市的合作，促進粵港澳大灣區在更廣領域、更高層面、更深程度上，參與高質量「一帶一路」建設，也對建設世界一流大灣區是有力推進。

▲ 香港應抓住極好機遇和無限商機，結合具有的條件和優勢，對標落實支持共建八項行動，全方位參與、服務「一帶一路」。（資料圖片）