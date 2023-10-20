  • 26°C
香港時間 : 20231020日 (週五) 01:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

虛擬偶像多元化 與創新科技同行

行政人員版 2023/10/20

分享：

分享：

在剛過去的香港秋季電子展，最矚目應該要數人工智能玻璃AI Window，內藏一位虛擬人物，懂得多國語言，更能即時回答參觀者任何問題。而在玻璃內的虛擬人物更可設計成任何角色，擔當不同職位，比以往虛擬偶像

...

撰文 : 鄒健宏 科學園科培網絡榮譽會長

欄名 : 創智箴言

最新專欄文章 更多

大學第一課 應對AI挑戰
2023/10/13
大學第一課 應對AI挑戰
XR延展實境演出 變化萬千擴闊想像
2023/10/06
XR延展實境演出 變化萬千擴闊想像
三星窺準用家需求 擬拓移動通訊生態系統
2023/09/29
三星窺準用家需求 擬拓移動通訊生態系統
善用人工智能科技 保障歌手版權人權益
2023/09/22
善用人工智能科技 保障歌手版權人權益
「小學雞AI旅程」 家長子女先約法三章
2023/09/15
「小學雞AI旅程」 家長子女先約法三章
科技行業 科研 創新科技及應用 人工智能 展覽 5G AR 表演 VR 商業

上一篇文章

專家倡4步驟 鼓勵女性參與網安

下一篇文章

金融機構採多層防禦 阻可疑交易

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？