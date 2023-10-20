虛擬偶像多元化 與創新科技同行 行政人員版 2023/10/20 分享： 分享： 在剛過去的香港秋季電子展，最矚目應該要數人工智能玻璃AI Window，內藏一位虛擬人物，懂得多國語言，更能即時回答參觀者任何問題。而在玻璃內的虛擬人物更可設計成任何角色，擔當不同職位，比以往虛擬偶像 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 鄒健宏 科學園科培網絡榮譽會長 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 大學第一課 應對AI挑戰 2023/10/13 大學第一課 應對AI挑戰 XR延展實境演出 變化萬千擴闊想像 2023/10/06 XR延展實境演出 變化萬千擴闊想像 三星窺準用家需求 擬拓移動通訊生態系統 2023/09/29 三星窺準用家需求 擬拓移動通訊生態系統 善用人工智能科技 保障歌手版權人權益 2023/09/22 善用人工智能科技 保障歌手版權人權益 「小學雞AI旅程」 家長子女先約法三章 2023/09/15 「小學雞AI旅程」 家長子女先約法三章 科技行業 科研 創新科技及應用 人工智能 展覽 5G AR 表演 VR 商業