虛擬偶像多元化 與創新科技同行

在剛過去的香港秋季電子展，最矚目應該要數人工智能玻璃AI Window，內藏一位虛擬人物，懂得多國語言，更能即時回答參觀者任何問題。而在玻璃內的虛擬人物更可設計成任何角色，擔當不同職位，比以往虛擬偶像

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