微軟石英玻璃片儲存 稱可持續使用1萬年 行政人員版 2023/10/20 分享： 分享： 微軟（Microsoft）近年一直嘗試研發新技術，將資料安全地儲存。該企研究院團隊於數年前已啟動名為Project Silica的計劃，開發新型石英玻璃儲存技術，將資料寫入並儲存於比DVD還小的玻璃片 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 小米雷軍預告14系列 搭載Leica Summilux鏡頭 今日 小米雷軍預告14系列 搭載Leica Summilux鏡頭 AI時代降臨 引發第四次科技革命 2023/10/19 AI時代降臨 引發第四次科技革命 Google Chrome及地圖 增添無障礙功能 2023/10/19 Google Chrome及地圖 增添無障礙功能 X收新用戶7.8元年費 新西蘭菲律賓試行 2023/10/19 X收新用戶7.8元年費 新西蘭菲律賓試行 領先全球 華為擁5.5G技術 2023/10/18 領先全球 華為擁5.5G技術 科技行業 電影 歌曲 Microsoft