小米雷軍預告14系列 搭載Leica Summilux鏡頭 行政人員版 2023/10/20 分享： 分享： 小米將於本月底舉行發布會，屆時將發表全新小米14系列手機。在發布會前夕，小米創辦人兼行政總裁雷軍搶先宣布，即將在小米14系列啟用全新的小米澎湃OS作業系統（Xiaomi HyperOS），取代現時的 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 微軟石英玻璃片儲存 稱可持續使用1萬年 今日 微軟石英玻璃片儲存 稱可持續使用1萬年 AI時代降臨 引發第四次科技革命 2023/10/19 AI時代降臨 引發第四次科技革命 Google Chrome及地圖 增添無障礙功能 2023/10/19 Google Chrome及地圖 增添無障礙功能 X收新用戶7.8元年費 新西蘭菲律賓試行 2023/10/19 X收新用戶7.8元年費 新西蘭菲律賓試行 領先全球 華為擁5.5G技術 2023/10/18 領先全球 華為擁5.5G技術 科技行業 智能手機 小米 鏡頭 作業系統 雷軍 Leica 商業