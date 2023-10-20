小米雷軍預告14系列 搭載Leica Summilux鏡頭

小米將於本月底舉行發布會，屆時將發表全新小米14系列手機。在發布會前夕，小米創辦人兼行政總裁雷軍搶先宣布，即將在小米14系列啟用全新的小米澎湃OS作業系統（Xiaomi HyperOS），取代現時的

...