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小米雷軍預告14系列 搭載Leica Summilux鏡頭

行政人員版 2023/10/20

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小米將於本月底舉行發布會，屆時將發表全新小米14系列手機。在發布會前夕，小米創辦人兼行政總裁雷軍搶先宣布，即將在小米14系列啟用全新的小米澎湃OS作業系統（Xiaomi HyperOS），取代現時的

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欄名 : 科技新知

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