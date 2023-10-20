香港人力資源管理學會　倡多元方案紓緩人才荒

行政長官李家超將於本月25日發表新一份《施政報告》，預期當中會繼續在人才政策方面多下筆墨，以紓緩本港的「人才荒」。提到本港人才發展，香港人力資源管理學會會長孔于人表示，該會早前亦進行了「2023年未來勞動力研究」，而他認為政府可嘗試透過短中長綫政策，改善本港勞動力不足情況。

香港人力資源管理學會早前發表的「2023未來勞動力研究」顯示，全球均有搶人才情況，而僱主應該就現今員工的需要，例如重視「健康」、「工作及生活平衡」多於晉升機會的想法，制定更多吸引人才的策略。至於在職人士也應積極進行技能提升（upskill）和技能再培訓（reskill），並具備持續學習的心態，保持及增強競爭力。

政府牽頭有助企業推進

針對本港勞動力問題，孔于人以勞工短缺為例，建議政府可積極引入外勞，並建立以行業為主導的機制，以便更快速及針對性地回應僱主需要。「假如本地缺乏特定職位勞工，政府可考慮與鄰近城市合作招聘和培訓特定領域工人；甚至善用大灣區『一小時生活圈』的區域合作及參考澳門推行的外勞模式，允許相關人員在香港和內地之間每日通勤。」

此外，孔于人相信，透過鼓勵婦女、退休人士及少數族裔就業，可釋放潛在勞動力。「政府除可以身作則聘用他們外，亦可考慮透過資助，鼓勵企業僱用他們。」他補充指，政府可考慮擴大持續進修基金（CEF）課程提供者的網絡和簡化申請流程，推動更多勞動人口自我增值。「政府也可通過經濟激勵措施，鼓勵企業加強員工培訓；甚至提供人才公寓，吸引國際及內地專業人士。」

至於中長綫方面，孔于人認為政府可就人才招聘和勞工引進計劃，適時發佈數據，並設立有效機制，從各商會、行業學會、大專院校，以及求職網站獲取適時的人才缺失數據，更精準地了解各行業的人才需求。「當然，如果能夠制定更全面和可持續的人口政策，相信有助長遠解決人才荒問題。」他建議，政府可參考鄰近城市制定人口政策白皮書；同時研究將香港打造成國際教育樞紐，滙聚人才。

香港人力資源管理學會簡介

香港人力資源管理學會（HKIHRM）是全港最具規模的人力資源管理專業團體之一，會員數目接近5,000，包括逾520家公司會員。學會致力服務人力資源管理業界及中小企，舉辦各類專業活動和證書課程，並提供多項會員服務與人力資源研調。

網址：https://www.hkihrm.org

（特約）