樓市扭轉弱勢 撤辣與否成關鍵 置業家居 2023/10/21 分享： 分享： 【分析】過去數月間，地產界一直發聲，期望政府可在新一份《施政報告》中宣布減辣，到底最終能否成功爭取，要待下周三才揭盅，假如可成功撤辣，將一舉帶動第四季市況，甚至可逆轉第二及三季的疲弱樓市。 雖然近日二手 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : 封面故事 相關文章 施政報告前夕 新盤軟銷試水溫 今日 施政報告前夕 新盤軟銷試水溫 啟德海灣第1期 率先上載樓書 預告首批「驚喜價」推 今日 啟德海灣第1期 率先上載樓書 預告首批「驚喜價」推 直擊經改動連裝修示範單位 今日 直擊經改動連裝修示範單位 香港仔澄天區內罕有新供應 主打1房細戶 今日 香港仔澄天區內罕有新供應 主打1房細戶 元朗雨後 現樓形式售63伙 推360先住後付 今日 元朗雨後 現樓形式售63伙 推360先住後付 你可能感興趣 施政報告前夕 新盤軟銷試水溫 今日 01:00 施政報告前夕 新盤軟銷試水溫 啟德海灣第1期 率先上載樓書 預告首批「驚喜價」推 今日 01:00 啟德海灣第1期 率先上載樓書 預告首批「驚喜價」推 直擊經改動連裝修示範單位 今日 01:00 直擊經改動連裝修示範單位 最新專欄文章 更多 施政報告前夕 新盤軟銷試水溫 今日 施政報告前夕 新盤軟銷試水溫 元朗雨後 現樓形式售63伙 推360先住後付 今日 元朗雨後 現樓形式售63伙 推360先住後付 香港仔澄天區內罕有新供應 主打1房細戶 今日 香港仔澄天區內罕有新供應 主打1房細戶 直擊經改動連裝修示範單位 今日 直擊經改動連裝修示範單位 啟德海灣第1期 率先上載樓書 預告首批「驚喜價」推 今日 啟德海灣第1期 率先上載樓書 預告首批「驚喜價」推 一手市場 施政報告 樓價