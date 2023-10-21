樓市扭轉弱勢 撤辣與否成關鍵

【分析】過去數月間，地產界一直發聲，期望政府可在新一份《施政報告》中宣布減辣，到底最終能否成功爭取，要待下周三才揭盅，假如可成功撤辣，將一舉帶動第四季市況，甚至可逆轉第二及三季的疲弱樓市。

雖然近日二手

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