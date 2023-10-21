啟德海灣第1期 率先上載樓書 預告首批「驚喜價」推 置業家居 2023/10/21 分享： 分享： 由嘉華、會德豐及中國海外合作發展的啟德海灣第1期，已於本周四（19日)上載樓書及開放示範單位。嘉華國際營銷及市場策劃總監（香港地產）温偉明表示，項目將於短期內公布首張價單，並對公眾開放示位。他續指，現 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : 封面故事 相關文章 施政報告前夕 新盤軟銷試水溫 今日 施政報告前夕 新盤軟銷試水溫 樓市扭轉弱勢 撤辣與否成關鍵 今日 樓市扭轉弱勢 撤辣與否成關鍵 直擊經改動連裝修示範單位 今日 直擊經改動連裝修示範單位 香港仔澄天區內罕有新供應 主打1房細戶 今日 香港仔澄天區內罕有新供應 主打1房細戶 元朗雨後 現樓形式售63伙 推360先住後付 今日 元朗雨後 現樓形式售63伙 推360先住後付 你可能感興趣 施政報告前夕 新盤軟銷試水溫 今日 01:00 施政報告前夕 新盤軟銷試水溫 樓市扭轉弱勢 撤辣與否成關鍵 今日 01:00 樓市扭轉弱勢 撤辣與否成關鍵 直擊經改動連裝修示範單位 今日 01:00 直擊經改動連裝修示範單位 最新專欄文章 更多 施政報告前夕 新盤軟銷試水溫 今日 施政報告前夕 新盤軟銷試水溫 元朗雨後 現樓形式售63伙 推360先住後付 今日 元朗雨後 現樓形式售63伙 推360先住後付 香港仔澄天區內罕有新供應 主打1房細戶 今日 香港仔澄天區內罕有新供應 主打1房細戶 直擊經改動連裝修示範單位 今日 直擊經改動連裝修示範單位 樓市扭轉弱勢 撤辣與否成關鍵 今日 樓市扭轉弱勢 撤辣與否成關鍵 施政報告 印花稅 一手市場 嘉華 中國海外 啟德