啟德海灣第1期 率先上載樓書 預告首批「驚喜價」推

由嘉華、會德豐及中國海外合作發展的啟德海灣第1期，已於本周四（19日)上載樓書及開放示範單位。嘉華國際營銷及市場策劃總監（香港地產）温偉明表示，項目將於短期內公布首張價單，並對公眾開放示位。他續指，現

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