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直擊經改動連裝修示範單位

置業家居 2023/10/21

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第2B座18樓E室 553平方呎 2房連儲物室

發展商於周四（19日）開放啟德海灣第1期3個示範單位，當中連裝修示位以2B座18樓E室為藍本搭建，實用面積553平方呎，為2房連儲物室間隔。單位以現代年輕

...

欄名 : 封面故事

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