直擊經改動連裝修示範單位 置業家居 2023/10/21 分享： 分享： 第2B座18樓E室 553平方呎 2房連儲物室 發展商於周四（19日）開放啟德海灣第1期3個示範單位，當中連裝修示位以2B座18樓E室為藍本搭建，實用面積553平方呎，為2房連儲物室間隔。單位以現代年輕 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : 封面故事 相關文章 施政報告前夕 新盤軟銷試水溫 今日 施政報告前夕 新盤軟銷試水溫 樓市扭轉弱勢 撤辣與否成關鍵 今日 樓市扭轉弱勢 撤辣與否成關鍵 啟德海灣第1期 率先上載樓書 預告首批「驚喜價」推 今日 啟德海灣第1期 率先上載樓書 預告首批「驚喜價」推 香港仔澄天區內罕有新供應 主打1房細戶 今日 香港仔澄天區內罕有新供應 主打1房細戶 元朗雨後 現樓形式售63伙 推360先住後付 今日 元朗雨後 現樓形式售63伙 推360先住後付 你可能感興趣 施政報告前夕 新盤軟銷試水溫 今日 01:00 施政報告前夕 新盤軟銷試水溫 樓市扭轉弱勢 撤辣與否成關鍵 今日 01:00 樓市扭轉弱勢 撤辣與否成關鍵 啟德海灣第1期 率先上載樓書 預告首批「驚喜價」推 今日 01:00 啟德海灣第1期 率先上載樓書 預告首批「驚喜價」推 最新專欄文章 更多 施政報告前夕 新盤軟銷試水溫 今日 施政報告前夕 新盤軟銷試水溫 元朗雨後 現樓形式售63伙 推360先住後付 今日 元朗雨後 現樓形式售63伙 推360先住後付 香港仔澄天區內罕有新供應 主打1房細戶 今日 香港仔澄天區內罕有新供應 主打1房細戶 啟德海灣第1期 率先上載樓書 預告首批「驚喜價」推 今日 啟德海灣第1期 率先上載樓書 預告首批「驚喜價」推 樓市扭轉弱勢 撤辣與否成關鍵 今日 樓市扭轉弱勢 撤辣與否成關鍵 一手市場