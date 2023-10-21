香港仔澄天區內罕有新供應 主打1房細戶 置業家居 2023/10/21 分享： 分享： 港島區再有新盤出擊，由英皇國際發展的香港仔舊大街項目，於本周一（16日）正式命名為「澄天」，並於同日上載樓書，備有110伙，主打1房戶。發展商指，項目最快可於下周開放示位，並於月內開售。 英皇國際集團副 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : 封面故事 相關文章 施政報告前夕 新盤軟銷試水溫 今日 施政報告前夕 新盤軟銷試水溫 樓市扭轉弱勢 撤辣與否成關鍵 今日 樓市扭轉弱勢 撤辣與否成關鍵 啟德海灣第1期 率先上載樓書 預告首批「驚喜價」推 今日 啟德海灣第1期 率先上載樓書 預告首批「驚喜價」推 直擊經改動連裝修示範單位 今日 直擊經改動連裝修示範單位 元朗雨後 現樓形式售63伙 推360先住後付 今日 元朗雨後 現樓形式售63伙 推360先住後付 你可能感興趣 施政報告前夕 新盤軟銷試水溫 今日 01:00 施政報告前夕 新盤軟銷試水溫 樓市扭轉弱勢 撤辣與否成關鍵 今日 01:00 樓市扭轉弱勢 撤辣與否成關鍵 啟德海灣第1期 率先上載樓書 預告首批「驚喜價」推 今日 01:00 啟德海灣第1期 率先上載樓書 預告首批「驚喜價」推 最新專欄文章 更多 施政報告前夕 新盤軟銷試水溫 今日 施政報告前夕 新盤軟銷試水溫 元朗雨後 現樓形式售63伙 推360先住後付 今日 元朗雨後 現樓形式售63伙 推360先住後付 直擊經改動連裝修示範單位 今日 直擊經改動連裝修示範單位 啟德海灣第1期 率先上載樓書 預告首批「驚喜價」推 今日 啟德海灣第1期 率先上載樓書 預告首批「驚喜價」推 樓市扭轉弱勢 撤辣與否成關鍵 今日 樓市扭轉弱勢 撤辣與否成關鍵 施政報告 一手市場 香港仔