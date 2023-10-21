香港仔澄天區內罕有新供應 主打1房細戶

港島區再有新盤出擊，由英皇國際發展的香港仔舊大街項目，於本周一（16日）正式命名為「澄天」，並於同日上載樓書，備有110伙，主打1房戶。發展商指，項目最快可於下周開放示位，並於月內開售。

英皇國際集團副

...