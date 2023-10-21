元朗雨後 現樓形式售63伙 推360先住後付 置業家居 2023/10/21 分享： 分享： 【新盤餘貨最新部署】政府下周公布《施政報告》，市場關注會否減辣，由於不少全新盤均打算在《施政》後再出擊，故此，部分貨尾盤趁此空檔期，加推連串優惠吸客。 當中，由星星地產發展的元朗雨後，已開始交樓程序，星 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : 封面故事 相關文章 施政報告前夕 新盤軟銷試水溫 今日 施政報告前夕 新盤軟銷試水溫 樓市扭轉弱勢 撤辣與否成關鍵 今日 樓市扭轉弱勢 撤辣與否成關鍵 啟德海灣第1期 率先上載樓書 預告首批「驚喜價」推 今日 啟德海灣第1期 率先上載樓書 預告首批「驚喜價」推 直擊經改動連裝修示範單位 今日 直擊經改動連裝修示範單位 香港仔澄天區內罕有新供應 主打1房細戶 今日 香港仔澄天區內罕有新供應 主打1房細戶 你可能感興趣 施政報告前夕 新盤軟銷試水溫 今日 01:00 施政報告前夕 新盤軟銷試水溫 樓市扭轉弱勢 撤辣與否成關鍵 今日 01:00 樓市扭轉弱勢 撤辣與否成關鍵 啟德海灣第1期 率先上載樓書 預告首批「驚喜價」推 今日 01:00 啟德海灣第1期 率先上載樓書 預告首批「驚喜價」推 最新專欄文章 更多 施政報告前夕 新盤軟銷試水溫 今日 施政報告前夕 新盤軟銷試水溫 香港仔澄天區內罕有新供應 主打1房細戶 今日 香港仔澄天區內罕有新供應 主打1房細戶 直擊經改動連裝修示範單位 今日 直擊經改動連裝修示範單位 啟德海灣第1期 率先上載樓書 預告首批「驚喜價」推 今日 啟德海灣第1期 率先上載樓書 預告首批「驚喜價」推 樓市扭轉弱勢 撤辣與否成關鍵 今日 樓市扭轉弱勢 撤辣與否成關鍵 施政報告 一手市場 明雋 ONE SOHO