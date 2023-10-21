元朗雨後 現樓形式售63伙 推360先住後付

【新盤餘貨最新部署】政府下周公布《施政報告》，市場關注會否減辣，由於不少全新盤均打算在《施政》後再出擊，故此，部分貨尾盤趁此空檔期，加推連串優惠吸客。

當中，由星星地產發展的元朗雨後，已開始交樓程序，星

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