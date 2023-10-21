施政報告前夕 新盤軟銷試水溫

政府將於下周三（25日）公布新一份《施政報告》，市場關注會否減辣，而在《施政》推出前夕，大部分全新盤均暫緩銷售步伐，但亦有部分項目已於本周上載樓書，並進行軟銷，率先測試水溫，為下周一旦減辣作好準備。

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