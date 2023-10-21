施政報告前夕 新盤軟銷試水溫 置業家居 2023/10/21 分享： 分享： 政府將於下周三（25日）公布新一份《施政報告》，市場關注會否減辣，而在《施政》推出前夕，大部分全新盤均暫緩銷售步伐，但亦有部分項目已於本周上載樓書，並進行軟銷，率先測試水溫，為下周一旦減辣作好準備。 雖 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : 封面故事 相關文章 樓市扭轉弱勢 撤辣與否成關鍵 今日 樓市扭轉弱勢 撤辣與否成關鍵 啟德海灣第1期 率先上載樓書 預告首批「驚喜價」推 今日 啟德海灣第1期 率先上載樓書 預告首批「驚喜價」推 直擊經改動連裝修示範單位 今日 直擊經改動連裝修示範單位 香港仔澄天區內罕有新供應 主打1房細戶 今日 香港仔澄天區內罕有新供應 主打1房細戶 元朗雨後 現樓形式售63伙 推360先住後付 今日 元朗雨後 現樓形式售63伙 推360先住後付 你可能感興趣 樓市扭轉弱勢 撤辣與否成關鍵 今日 01:00 樓市扭轉弱勢 撤辣與否成關鍵 啟德海灣第1期 率先上載樓書 預告首批「驚喜價」推 今日 01:00 啟德海灣第1期 率先上載樓書 預告首批「驚喜價」推 直擊經改動連裝修示範單位 今日 01:00 直擊經改動連裝修示範單位 最新專欄文章 更多 元朗雨後 現樓形式售63伙 推360先住後付 今日 元朗雨後 現樓形式售63伙 推360先住後付 香港仔澄天區內罕有新供應 主打1房細戶 今日 香港仔澄天區內罕有新供應 主打1房細戶 直擊經改動連裝修示範單位 今日 直擊經改動連裝修示範單位 啟德海灣第1期 率先上載樓書 預告首批「驚喜價」推 今日 啟德海灣第1期 率先上載樓書 預告首批「驚喜價」推 樓市扭轉弱勢 撤辣與否成關鍵 今日 樓市扭轉弱勢 撤辣與否成關鍵 施政報告 豪宅 一手市場 啟德海灣